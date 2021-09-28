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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزل الإعلامي محمد شردي في الأردن بعد إصابته بفيروس كورونا

محمد شردي
محمد شردي

أعلن الإعلامي محمد شردي عن إصابته بفيروس كورونا، وعزله في عمان بالأردن بعد ثبوت إيجابية التحاليل. 

وكتب محمد شردي عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" مش من عادتي إني أكتب عن أحداث شخصية.. ولكن أنا أحتفل بعيد ميلادي السنة دي بطريقة وشكل مختلف". 

واستطرد محمد شردي:" أنا في العزل الطبي في عمان بالأردن .. ثبت إصابتي بكورونا  ولن أدخل في تفاصيل كثيرة وأسئلة قد تدور في الأذهان.. لأن هذه هي ارادة الله". 

وقال محمد شردي:" تخيلوا طول عمري مش بحب احتفل بعيد ميلادي كتير … يشاء الله أن أكون بعيدا عن مصر وأسرتي وأهلي وأن أصاب بهذا الفيروس وأعيش في غرفة مغلقة … فترة من  الاكتشافات والمراجعات مع نفسك … أول حاجة بتقلق هي أسرتك وحالهم وخوفك عليهم خاصة وأنت بعيد… واصبح صديقي الأساسي هو جهاز قياس الاكسجين … والأطباء والإدوية… ومش عاوزكم تقلقوا … الحقيقة  الرعاية والاهتمام اللي شايفه هنا كبير جدا".

محمد شردي فيروس كورونا إصابة محمد شردي بفيروس كورونا الأردن عمان

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