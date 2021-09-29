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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مرأة

دراسة حديثة تقلل من مسئولية الجينات عن الأمراض .. تفاصيل

دراسة حديثة تقلل
دراسة حديثة تقلل من مسؤولية الجينات عن الأمراض تفاصيل

قدمت دراسة صدرت هذا الشهر دليلاً على أن مسؤولية الجينات عن الأمراض قلة وظهر سبب آخر  

أجرى العلماء في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الدراسة على الفئران ، لذلك من السابق لأوانه تحديد آثارها على البشر لكن الأبحاث الأخرى تشير إلى ارتباط مماثل: وجدت البيانات التي جمعها باحثون في جامعة شيكاغو واستخدمت في نفس الدراسة الجديدة أن الأولاد الذين تم تشخيصهم بالتوحد كانوا أكثر شيوعًا في المستشفى مع إصابات تتراوح أعمارهم بين 1.5 و 4 سنوات من الأولاد الذين لم يفعلوا ذلك. لديهم مرض التوحد. (تضمنت مجموعة البيانات هذه أكثر من 3.6 مليون طفل يعانون من مجموعة من العدوى المختلفة ، على الرغم من أن دراسة جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس لم تستكشف ما إذا كان أي فيروس معين مرتبطًا بالتوحد).

 

قال ألسينو سيلفا ، مدير المركز التكاملي للتعلم والذاكرة بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس ، عن بيانات الفأر والبشر: يعزز البحث فكرة أن العوامل الوراثية لا تؤدي بالضرورة إلى التوحد من تلقاء نفسها تلعب العوامل البيئية دورًا أيضًا ، مثل العدوى الفيروسية.

 

حتى أن دراسة الفئران تقدم تفسيراً محتملاً للسبب: قد تتسبب عدوى الطفولة في إفراط الجسم في التعبير عن الجينات التي ترمز للخلايا الدبقية الصغيرة ، وهي الخلايا المناعية الأولية للجهاز العصبي المركزي. وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ ، والذي يمكن أن يلعب دورًا في بعض السمات المرتبطة عادةً بالتوحد ، مثل صعوبة التواصل اللفظي أو التعرف على الوجوه المألوفة.

 

لذلك جرب الباحثون الأدوية التي تستهدف الخلايا الدبقية الصغيرة ، ووجدوا أنها لا تمنع فقط تلك المشكلات الاجتماعية في الفئران البالغة .

مصدر المعلومات موقع businessinsider.

الجينات مسؤولية الجينات البشر الجسم إفراط الجسم

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