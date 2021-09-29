أولى جلسات محاكمة المتهمة في قضية "دهس عمانوئيل" بـ سوهاج.. السبت المقبل

يشهد يوم السبت الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2021، أولى الجلسات القضائية بمحكمة جُنح قسم أول الجزئية، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"دهس عمانوئيل"، الذي لقي مصرعه أسفل سيارة مُعلمة لعدم إجادتها القيادة بمنطقة المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المستشفى الأميري، بوصول المدعو "عمانوئيل عادل لطيف - ٢٠ سنه - يعمل بإحدى محلات البويات - ويُقيم بدائرة القسم"، جثة هامدة؛ إثر دهسه أسفل عجلات سيارة ملاكي.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيادة المدعوة (س. ع)، السيارة الملاكي خاصتها، لم تتمكن من عجلة القيادة، ولم تستطع العودة إلى الخلف وتفادي الشاب العشريني، فصدمته بسيارتها ليصبح الشاب بين السيارة الملاكي وإحدى المحلات بالشارع بمنطقة المخبز الآلي دائرة قسم أول سوهاج.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم ٦٥٤١ جُنح قسم أول سوهاج، وتولت النيابة العامة التحقيقات والتي أحالت أوراق القضية إلى محكمة جُنح أول الجزئية.