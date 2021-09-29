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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محافظة دمياط

لرفع كفاءة المستشفى.. تركيب تنك أكسجين بمستفي كفرسعد

صدى البلد

صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة المستشفيات لمواجهة جائحة الكورونا ، ولرفع درجة الاستعداد بمستشفيات العزل ـ تم تركيب تنك أكسجين بمستشفي كفرسعد المركزى.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إلى أنه تم نقل وصيانة وتركيب تنك الأكسجين من مستشفي صدر دمياط، إلي مستشفي كفر سعد المركزى بسعة (٦٠٠٠ لتر)و التشغيل في غضون أيام .

 

وأوضح أن التركيب يتم بالتنسيق الدائم تحت إشراف الدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط ومتابعه المشروعات ، والمهندسة صابرين  رشاد، مدير الاداره الهندسيه ومهندس إدارة التخطيط.

 

جدير بالذكر ، أن تم تركيب خزانى للاكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بسعة ١١ الف لتر للخزان الواحد ضمن خطة التطوير لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى.

 

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دمياط صحة دمياط تنك اكسجين آثار فيروس كورونا

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