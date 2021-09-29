لرفع كفاءة المستشفى.. تركيب تنك أكسجين بمستفي كفرسعد

صرح الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بأنه في إطار حرص الدولة على رفع كفاءة المستشفيات لمواجهة جائحة الكورونا ، ولرفع درجة الاستعداد بمستشفيات العزل ـ تم تركيب تنك أكسجين بمستشفي كفرسعد المركزى.
وأشار وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إلى أنه تم نقل وصيانة وتركيب تنك الأكسجين من مستشفي صدر دمياط، إلي مستشفي كفر سعد المركزى بسعة (٦٠٠٠ لتر)و التشغيل في غضون أيام .
وأوضح أن التركيب يتم بالتنسيق الدائم تحت إشراف الدكتور محمد الجيوشي مدير إدارة التخطيط ومتابعه المشروعات ، والمهندسة صابرين رشاد، مدير الاداره الهندسيه ومهندس إدارة التخطيط.
جدير بالذكر ، أن تم تركيب خزانى للاكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بسعة ١١ الف لتر للخزان الواحد ضمن خطة التطوير لتقديم خدمة طبية افضل للمرضى.
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