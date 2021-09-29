بطلة كونغ فو برتبة فنانة.. رحمة ابنة دمياط تجمع بين عشق الرسم والألعاب القتالية

محافظة دمياط

ماهرة منذ الصغر، مواهبها متعددة تجمع بين حب الرسم ورياضة الكونغ فو، إنها رحمة ماهر الدسوقي، طالبة بالفرقة الأولى بإحدى الكليات الجامعية، من محافظة دمياط، تبلغ من العمر 19 عاما.



تفوقت رحمة في مجال الرسم وكذلك ممارسة الألعاب القتالية وحققت مراكز متقدمة فيها، وشاركت في معرض مؤسسة روح الفن للثقافات والفنون، كما شاركت في معرض في قصر ثقافة دمياط الجديدة ومعرض "صحبة فن" الدولي للفنون التشكيلية، ومعرض "Art Gate" للفن التشكيلي في قصر ثقافة طنطا، ومعرض النيل للمبدعين.

"صدى البلد" التقى بالبطلة رحمة الدسوقي، والتى أكدت أنها منذ الصغر وقت أن كانت طفلة وجدت بداخلها موهبة الرسم، فكانت تقوم برسم أسرتها وأصدقائها ومع الوقت تدربت واحترفت الرسم.

وقالت: “في البداية كنت أحفظ القرآن الكريم وحصلت على شهادة وجائزة مالية وتفوقت في دراستي، وذلك بسبب دعم والدي لي والذي يعد مثلي الأعلى، وحصلت على العديد من الشهادات في الرسم والإذاعة والأنشطة المدرسية، وشاركت في معارض كتب وبعدها مارست لعبة الكونغ فو، وشاركت في بطولات منها بطولة القاهرة وحصلت على المركز الأول، وحصلت على المركز الأول في بطولة كأس الأبطال في الإسكندرية”.

وأوضحت أنها في مجال الرسم شاركت أيضا في معارض وحصلت على شهادة تقدير من ملتقى Art Gate للفن التشكيلي في قصر ثقافة طنطا مع الفنان محمد العجمي، وأيضا قصر ثقافة دمياط الجديدة في معرض الفن التشكيلي مع مديرة القصر جيهان عبد السميع، وأيضا صحبة فن دمياط الدولي للفنون التشكيلية في مهرجان دمياط الفني براس البر للفنان أسامة أبو محمود وطارق كرسون وأيضا معرض النيل للمبدعين للفنانة رشا الأغا.



وأضافت أن الموهبة لم تقتصر على الرسم فقط، ففي الكونغ فو فازت ببطولة في منطقة القاهرة، وحصلت على المركز الأول أسلوب “سيونم تاو”، وأيضا في منطقة القاهرة مركز أول أسلوب عصا شاولين نادي طلائع الجيش، ومنطقة الإسكندرية حصلت على المركز الأول أسلوب “سيونم تاو” أيضا، والقطاع الشمالي منطقة الاسكندرية للوشو كونغ فو بطولة كأس الأبطال حصلت على المركز الأول وحصلت على أحزمة.

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