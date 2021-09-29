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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محمد فاضل: مشاهد التدخين في مسلسلات رمضان لا تقل عن الأوبئة التي يتعرض لها المجتمع

صدى البلد

قال المخرج الكبير محمد فاضل، إن مشاهد التدخين في  مسلسلات رمضان لا تقل عن الأوبئة التي يتعرض لها المجتمع، مشيرًا إلى انه لابد ان تكون رسائل الدراما رسالة إيجابية وتهدف على مساعدة الانسان في الحياة.


وأضاف فاضل، أن الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين اليوم لمناقشة مكافحة التبغ في مصر، تتناول قضية خطيرة منذ عشرات السنين، وان الدراسة التي رصدت نسب التبغ في رمضان في درما رمصان 2021 لابد من تعميمها اعلاميًا.

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وأكد المخرج الكبير، أن الدراما التلفزيونية تعد قوة ضاربة مؤثرة لأن الفيلم أو المسرحية الشخص يذهب إليهم على عكس الدراما التلفزيونية التي تصل الى  جميع البيوت على شاشات التلفزيون، لذلك فأن الدرما التلفزيونية تلعب دورا خطيرا.


وكشف فاضل، انه في مسلسل "للعدالة وجوة كثيرة" الذى اخرجه عام 2000 بطولة يحيي الفخراني  اتفقت اننا لن نقدم شخصية تقوم بالتدخين حتى ديكور المقهى قمنا بتعليق لافتات تشير الى منع التدخين، وفي النهاية نجح المسلسل بدون أي تأثير، وأن عدم تدخين البطل لم يؤثر على العمل.

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وأكد المخرج الكبير، أنه كان قرارا قديم  بمنع ظهور التدخين في الدراما و اذا احتاج مخرج أن يظهر ممثل يدخن كان لابد أن يحصل على تصريح.


وقال فاضل، أن الأفلام القديمة كان غالبا ما تجد فيها ديكور  "بار"وكان البطل لو حدث له  اى مشكلة  يذهب للبار ويأخذ كأس وسيجارة والان ديكور البار غير موجود ولم يؤثر على السياق، وأنه تم منع التدخين في الطائرات والمطارات والعديد من الأماكن ولم يحدث شئ.


وأكد فاضل، أنه لابد ان يراعي الفنان ان الدراما عنصر أساسي في المجتمع ومراعاة التطورات، وأن الدراما لا تنقل الواقع بل تعمل اعادة صياغة للواقع وتستعملها في رسائل جديدة تدفع المجتمع للامام وهذا يعد دور رئيسي للفن والدارما على وجه الخصوص.


جاء ذلك على هامش الندوة التي أعدتها منظمة الصحة العالمية وجمعية مكافحة التدخين صباح اليوم الاربعاء القادم باحد فنادق القاهرة لمناقشة دور الإعلام والدراما فى مكافحة التبغ في مصر، وانتهاكات الدراما فيما يخص الترويج والإعلان لمنتجات التبغ وجهود وزارة الصحة في مكافحة هذه الظاهرة وكيف يمكن للإعلام والدراما ان تسهم في مكافحة التبغ بمختلف منتجاته.

التدخين الاوبئة الصحة العالمية قضية التبغ

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