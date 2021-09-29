بدون تعب.. خبيرة تكشف عن طريقة سهلة لفقدان الوزن

كشفت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية، أسرع الطرق لإنقاص الوزن بدون أي متاعب، مؤكدة أن هناك كورسا علاجيا يتوافق مع الحالات الصحية المختلفة ويعمل على إنقاص الوزن بشكل آمن وفعال، موجهة نصيحة للأطباء: "متحرمش مريضك من الأكل، ولكن قدم له وجبات غذائية متوازنة".

وقالت الدكتورة دعاء سهيل، فى برنامج "طبيب البلد"، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، تقديم الإعلامية مي البحيري، إنه على مرضى السمنة عدم إهمال أنفسهم، حيث يكون إنقاص الوزن في البداية سهلا لكن مع الوقت يكون صعبا.

وأضافت خبيرة التغذية، أن الفرد يمكن أن يزداد وزنه على الرغم من تناوله كميات قليلة من الوجبات، وذلك يعود بدوره لتأخره في موعد تناولها الذى يعد خطأ كبيرا نظرا لأن الساعات النهارية تكون معدلات الحرق فيها أسرع بخلاف فترات الليل.

وأشارت دعاء سهيل، إلى أنها تقوم مع الحالات المريضة بـ السمنة بتنظيم واجباتهم الغذائية وتشخيص حالاتهم واختيار الكورس الفعّال الآمن على صحتهم لإنقاص وزنهم.