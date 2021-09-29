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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد

أسهل طريقة لعمل أشهر
أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد

تعد حلوى المولد من أبرز العادات المصرية القديمة حيث يتناول الجميع أصناف معينة من الحلوى احتفالا بـ المولد النبي الشريف.

 

ولكن تكلفة شراء جميع أنواع  حلوى المولد من أكثر الأشياء التى ترهق الأسرة المصرية فى هذا التوقيت كل عام لأن تكلفة الأنواع المصنوعة من مكونات جيدة مرتفعة جدا.

 

ولأن تناول حلوى المولد النبوي أصبح جزء أساسي من عادات الاحتفال المتبعة فى إحياء ذكرى ميلاد النبي محمد ولا يستطيع الأهل حرمان الأطفال منها، نقدم لكم سلسلة من طرق عمل حلوى المولد على مدى الأيام القادمة.

 

فى هذا التقرير نرصد أهم أسهل طريقة لعمل أشهر أنواع حلوى المولد وهى : السمسمية والحمصية والفولية والملبن الأحمر والعادى.

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الحمصية لـ سالي فؤاد

طريقة عمل الكريب كالمحترفين .. بالشيكولاتة والموز

طريقة عمل السمسمية للشيف اسامة السيد 


مقادير سمسمية
ملعقة كبيرة جلوكوز 
3كوب سمسم
لوز
فستق 
الشربات
ملعقة ملح الليمون 
3 كوب سكر 
كوب ماء
جلوكوز 
طريقة عمل السمسمية
* قلبي الشربات و الجلوكوز علي النار ثم ضيفي السمسم المحمص و قلبيهم

* ارفعيهم من علي النار و شكليهم و اتركيها لتبرد و تتماسك و قدميها

طريقة عمل الشربات

* على النار ضعي ملح الليمون و السكر و الماء حتى الغليان و الوصول للقوام المناسب.

السمسمية
السمسمية

طريقة عمل الملبن الأحمر والعادي لسالي فؤاد 
 

مقادير الملبن الأحمر والعادى:

3 كوب سكر
2 كوب ماء
5 ملعقة كبيرة نشا

5 ملعقة كبيرة جيلاتين “ للعادى ”
5 ملعقة كبيرة بوردة جيلى أحمر 
نصف كوب ماء ساخن
ملعقة صغيرة ماء ورد
فول سودانى مجروش 

"للوجه "
نشا 

سكر بودرة

طريقة عمل الملبن العادى والأحمر:
 

* قلبى النشا فى كوب ماء من الصنبور جيدا وأذيبي الجيلاتين فى نصف كوب ماء ساخن أو إستبدلى الجيلاتين ببودرة الجيلى الأحمر للحصول على جيلى أحمر.

* أذيبي النشا بالجيلاتين مع السكر وماء الورد والماء ثم ضعى الخليط على النار مع استمرار التقليب حتى الغليان.

* ضعى الفول السودانى المجروش وقلبى المكونات ثم أرفعيها سريعًا عن النار وادهني الصينية بالنشا وصبى الخليط ليبرد ثم ضعيه فى الثلاجة لمدة ليلة كاملة بعيدا عن أى مياه ثم قطعى الملبن ورشي النشا المخلوط بالسكر البودرة على الوجه.


طريقة عمل الحمصية للشيف شربيني
 

مقادير الحمصية
كيلو حمص
300 جرام سكر
500 جرام عسل جلوكوز
ماء 
زيت

طريقة عمل الحمصية
* قومي بتحميص الحمص في الفرن ثم ذوب السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم ضعي الحمص وقلبيهم.

* ارفعي الخليط من على النار وضعيه في صينية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى ثم يقطع بالسكينة حسب الشكل الذى ترغبي فيه.

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية


طريقة عمل الفولية للشيف شربيني

مقادير الفولية:
ماء
300 جرام سكر
500 جرام عسل جلوكوز
كيلو فول سوداني

طريقة عمل الفولية
* حمصي الفول السوداني في الفرن قليلا وذوبي السكر مع العسل مع قليل من الماء على النار ويقلب جيدا حتى نحصل على العرق ثم يضاف السوداني
* ضعي الفولية في صينية مدهونة بالزيت ويفرد بالنشابة حتى يساوى ثم يقطع بالسكينة وتقدم بعد ان تبرد.

طريقة عمل الفولية
طريقة عمل الفولية
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