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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بخطوات سهلة.. طريقة عمل الحمصية لـ سالي فؤاد

طريقة عمل الحمصية
طريقة عمل الحمصية

تعد الحمصية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي حيث عرفها المصريين منذ عقود طويلة واعتادوا على تناولها فى هذا التوقيت كل عام.

 

ولأن تكلفة شراء جميع أنواع  حلوى المولد من مكان مضمون يستخدم مكونات صحية مرتفعة جدا ولاتستطيع الكثير من الأسر شرائها، نقدم لكم سلسلة من طرق عمل حلوى المولد على مدى الأيام القادمة.

 

ونعرض لكم طريقة عمل الحمصية بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سى سفرة.

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مقادير الحمصية : 

2 كوب حمص

 200 جرام سكر ناعم 

30 جرام ماء 

ملعقة كبيرة عسل ابيض 

عصرة نصف ليمونة

 

طريقة عمل الحمصية 

* فى إناء ضعي الماء على النار وذوبي السكر ثم تضاف عصرة الليمونة مع الاستمرار في التقليب

* ضعي العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار

* أضيفي الحمص ونقلب جيدا ثم نضع الخليط على سطح سيلكون او كيس نايلون مدهون بالزيت وتقطع الحمصية على شكل مستطيل وتقدم باردة وبالهنا والشفا.

الحمصية طريقة عمل الحمصية حلوى المولد حلوى المولد النبوي الشيف سالي فؤاد

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