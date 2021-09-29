بخطوات سهلة.. طريقة عمل الحمصية لـ سالي فؤاد

تعد الحمصية من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي حيث عرفها المصريين منذ عقود طويلة واعتادوا على تناولها فى هذا التوقيت كل عام.

ولأن تكلفة شراء جميع أنواع حلوى المولد من مكان مضمون يستخدم مكونات صحية مرتفعة جدا ولاتستطيع الكثير من الأسر شرائها، نقدم لكم سلسلة من طرق عمل حلوى المولد على مدى الأيام القادمة.

ونعرض لكم طريقة عمل الحمصية بخطوات الشيف سالى فؤاد مقدمة برنامج حلو وحادق على قناة سي بي سى سفرة.

مقادير الحمصية :

2 كوب حمص

200 جرام سكر ناعم

30 جرام ماء

ملعقة كبيرة عسل ابيض

عصرة نصف ليمونة

طريقة عمل الحمصية

* فى إناء ضعي الماء على النار وذوبي السكر ثم تضاف عصرة الليمونة مع الاستمرار في التقليب

* ضعي العسل ونقلب حتى يذوب ثم نرفع الخليط من على النار

* أضيفي الحمص ونقلب جيدا ثم نضع الخليط على سطح سيلكون او كيس نايلون مدهون بالزيت وتقطع الحمصية على شكل مستطيل وتقدم باردة وبالهنا والشفا.