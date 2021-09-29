أروى جودة حديث السوشيال ميديا بسبب خطيبها السابق أوزجان دينيز .. صور

تصدرت الفنانة أروى جودة مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية بعد حديثها عن خطيبها السابق الفنان التركي أوزجان دينيز، حيث كشفت أن علاقة الحب التى جمعت بينهما بدأت حين كانت تعمل عارضة أزياء.

وأضافت أروى جودة أنه لم يكن يتحدث العربية أو الإنجليزية، وهو ما أدى إلى وجود مترجمة بينهما طيلة الوقت، مما دفعه إلى تعلم اللغة الإنجليزية من أجلها .

وعن مشوارها الفني، قالت أروى جودة، في لقاء خاص خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON": "مشواري الفني صغير لايقارن بالفطاحلة الكبار.. وأنا عادة مش بتفرج على شغلي لكن لما بيعرض أمامي كأني بشوفه لأول مرة وبقول دي حاجات لذيذة عايزة أتفرج عليها".

وواصلت أروى جودة حديثها: "كانت أعمال حلوة وأنا بشتغل فيها وتعلمت من المخرجين والمؤلفين والفنانين ممن عملت معهم وحالفني الحظ أني عملت مع شريف عمرو وحاتم علي رحمة الله عليه وسامح عبد العزيز وتامر محسن".

وحول ذكرى عيد ميلادها التي وافقت الأمس 27 سبتمبر "برج الميزان" مازحت أروى جودة، لميس الحديدي، قائلة: "السن مش المفروض نتكلم فيه لكن أنا مش بتضايق من ذكر سني".