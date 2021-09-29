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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أروى جودة تتأثر على الهواء من مشهد وفاة والدها في مسلسل "حرب أهلية"

أروى جودة
أروى جودة

تأثرت الفنانة أروى جودة، أثناء عرض مشهد وفاة والدها على الهواء في مسلسل  "حرب أهلية" أثناء استضافتها  في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on" ومسحت دموعها. 

 

وقالت أروى جودة، إنه: "لما شفته دلوقتي تأثرت لأنني بحب أهلي أوي لما بشوفه  بتأثر  بحب أهلي وبخاف عليهم". 


وكشفت أروى جودة، عن الصعوبات التي انتباتها في أداء هذا المشهد، قائلة: "كنا مطبقين اليوم إلى قبله وكنت بصوره تاني يوم الساعة 11 الصبح وكانت طاقتي فاضية من الإرهاق وفي نفس الوقت داخلة على مشهد تقيل جدًا   بيحتاج إني ألخص علاقتي بأبويا في المسلسل في عمر دقيقة هي عمر المشهد". 


 أكملت الفنانة أروى جودة، أنه :"كان صعب أوي ومكنتش عارفة أجيب  المشاعر الصح  لحد مقلي الأستاذ سامح عبد العزيز وسمعلي موسيقى "كلاسيك" وقلي  شايفة الإحساس دي وطلب مني  أسمعها وقاللي إعملي المشاعر دي   وحصل". 

 

وأكد الفنانة أروى جودة، أن حرب أهلية  ودورها فيه مثل نقلة نوعية لها في مسيرتها الفنية، قائلة: "إني أقول أني وقفت قدام يسرا نقلة كبيرة ليا جداً.. مش بطولة جماعية في نفس سني لكني وقفت قدامها وقدام باسل الخياط بشطارته كان نجاح لي ولازم أفتخر بيهم". 


وعن أبرز ما تعلمته من عملها مع يسرا، قالت: إنسانة بسيطة أوي ولما كانت بتبدأ تركز في مشهد كان لازم كله يهدى ويسكت من غير ما تتكلم ولا تطلب ده  والمكان كله بيتحول لطاقة لأنها بتحترم  شغلها". 


استطردت: لما بشتغل معاها مش بحس إنها بتمثل وبساطتها أهم حاجة فيها بالإضافة لاحترامها بمواعيدها ودائماً شكلي بيبقى وحش قدامها لعدم التزامي وببقى "ملهوجة".

توك شو أروى جودة الفنانة يسرا كلمة أخيرة لميس الحديدي

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