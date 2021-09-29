الفستان كبير والجزمة.. أروى جودة تكشف موقفا محرجا أثناء عملها عارضة أزياء

أكدت الفنانة أروى جودة، أن المحدد الرئيسي لقبولها لأي دور في انتقائها لأعمالها، يخضع لفترة من التردد، حتى يتم حسم الأمر.

وتابعت أروى جودة، في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، قائلة: "بعد فترة أتردد لحد ماخد قرار نهائي، وساعتها مش برجع عنه".



وحول العناصر الحاكمة لقبولها للأدوار؛ قالت: "لازم أشوف الدور هيضيف ولا هيبقى عادي؟، بالإضافة للمخرج نفسه والمؤلف والإنتاج والفنانين ".



وتابعت أروى جودة، أن مجموعة حياتي الفنية سواء موديل أزياء أو فنانة يبلغ 27 عاما!"، مشيرة إلى أنه ليس هناك فترة مقربة لقلبها سواء عملها كعارضة أزياء أو فنانة قائلة : "يعني كلها فترات مضيفة لحياتي".



ومازحتها الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: “بس دمها تقيل، ماشية الموديل دي قدام الناس“؛ لتجيبها ”جودة": "دمها تقيل لما تتكعبلي والجزمة تقع قدام الناس”.



وكشفت عن بعض المواقف المحرجة التي تعرضت لها إبان عملها كعارضة أزياء، مثل “كعبلة الحذاء” قائلة: “ كنت لابسة فستان من تصميم هاني البحيري والفستان كان كبير أوي واتقلعت مني الجزمة على المسرح عشان كانت كبيرة.. فتوقفت للحظة والناس فكرت اني خلصت وقعدوا يصفقوا، لكني قعدت أحاول استعادة التوازن أو الوقوف مجددا بس في النهاية اللحظة بتعدي”.



وأوضحت أنها لم تتعرض للسقوط خلال عملها في المسرح، وأن المواقف المحرجة التي تعرضت لها لم تتعد فكرة خلع الحذاء من قدميها.