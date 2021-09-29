بتشوف أعمالي وتنتقدني وتوجهني.. أروى جودة تكشف تفاصيل قرابتها بالفنانة صفاء أبوالسعود

كشفت الفنانة أروى جودة، عن علاقتها بخالتها الفنانة الكبيرة صفاء ابو السعود، قائلة: "طنط صفاء من وأنا صغيرة كنت بصحى معاها يومياً وهي عندها تصوير حتى لو الساعة 6 الصبح.. كنت بحب أروح معاها".



تابعت أروى جودة، في لقاء خاص خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة :" صفاء أبو السعود هي معنى الفنانة الحقيقي في حياتي في أي وقت تفتح البيانو وتلعب مزيكا ومكنش البيانو بالنسبة ليها ديكور وبتفضل تغني وتدندن"، موضحة أن خالتها الفنان صفاء أبو السعود كانت من أهم الاسباب التي غيرت فكرتها ناحية العمل في مهنة التمثيل.

وتابعت أروى جودة، قائلة: "حبها وصدقها للفن ومكوثي معها ضمن أحد أهم الأسباب التي دفعتني لامتهان التمثيل".



وأوضحت الفنانة أروى جودة، أن خالتها تتابع أعمالها جيداً وتوجه لها النقد قائلة: بتشوف أعمالي وبتابعها وبتقلي كان المفروض هنا تعملي كدا.. خلتني أحب الفن والتمثيل وكانت بتقولي أنتي مش حابة التمثيل لأنك مش متعلماه مش لأنك مش بتحبيه".



وواصلت: خالتي صفاء ابو السعود وأمي شقيقتها التوأم علموني كتير بإعتبارهما خريجتي معهد الفنون.. وهما توأمان غير متطابقين ومش شبه بعضهم".



وكشفت أن خالتها أبدت إعجابها الشديد بدورها في "أهو ده اللي صار "، قائلة: كانت لسه شايفاه لأول مرة قريب وقلتلي في التليفون أنا مكنتش متخيلة أنك تعملي الدور ده وكنت في دور غازية إسكندرانية ودي كانت شهادة كبيرة منها".



استطردت: "صريحة في رأيها لما بتشوف حاجة "وحشة" بتقلي وبتوجهني".