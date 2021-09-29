عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بتشوف أعمالي وتنتقدني وتوجهني.. أروى جودة تكشف تفاصيل قرابتها بالفنانة صفاء أبوالسعود

الفنانة أروى جودة
الفنانة أروى جودة

كشفت الفنانة أروى جودة، عن علاقتها  بخالتها الفنانة الكبيرة صفاء ابو السعود، قائلة: "طنط  صفاء من وأنا صغيرة كنت بصحى معاها يومياً وهي عندها تصوير حتى لو الساعة 6 الصبح.. كنت بحب أروح معاها". 


تابعت أروى جودة، في لقاء خاص      خلال  برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، قائلة :" صفاء أبو السعود هي معنى الفنانة الحقيقي في حياتي  في أي وقت تفتح البيانو وتلعب مزيكا    ومكنش البيانو بالنسبة ليها ديكور  وبتفضل تغني وتدندن"، موضحة أن خالتها الفنان صفاء أبو السعود كانت من أهم الاسباب  التي غيرت فكرتها ناحية العمل في مهنة التمثيل. 

وتابعت أروى جودة، قائلة: "حبها  وصدقها للفن ومكوثي معها ضمن أحد أهم الأسباب التي دفعتني لامتهان التمثيل". 


وأوضحت الفنانة أروى جودة، أن خالتها تتابع  أعمالها جيداً  وتوجه لها النقد قائلة: بتشوف أعمالي وبتابعها وبتقلي كان المفروض هنا تعملي كدا.. خلتني  أحب الفن  والتمثيل وكانت بتقولي  أنتي مش حابة التمثيل لأنك مش متعلماه مش لأنك مش بتحبيه". 


وواصلت: خالتي صفاء ابو السعود وأمي شقيقتها التوأم  علموني كتير   بإعتبارهما خريجتي  معهد الفنون.. وهما  توأمان غير متطابقين ومش شبه بعضهم". 


وكشفت أن خالتها أبدت  إعجابها الشديد  بدورها في "أهو ده اللي صار "، قائلة: كانت لسه شايفاه لأول مرة قريب وقلتلي  في التليفون أنا مكنتش متخيلة أنك تعملي الدور ده وكنت في دور غازية إسكندرانية ودي كانت شهادة كبيرة منها". 


 استطردت: "صريحة في رأيها لما بتشوف حاجة "وحشة" بتقلي   وبتوجهني". 

 

أروى جودة اخبار التوك شو لميس الحديدي صفاء أبو السعود الفنانة الكبيرة

موضوعات متعلقة

أروى جودة: مش بحب أتزوق جامد عشان الناس ماتحسش أني مغرورة

ترشيحاتنا

عبد اللطيف درويش يكشف أسرارًا جديدة عن أول تجربة لتوطين الصناعة المصرية

أشرف قاسم : يجب على اتحاد الكرة معاقبة اللاعب مصطفى محمد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 في محافظات مصر

دعاء القنوت.. كلمات لا تتردد في تكرارها حتى الصباح

اللعب في الملاهي ينتهي بـ وفاة طفل بـ تآكل الدماغ

مش عيب ولا حرام.. حلا شيحة ترد على تعليق الابتعاد عن الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

شوبير يكشف مفاجأة بشأن استبعاد محمد عبد الشافي من معسكر منتخب مصر

محمد صلاح ينافس نفسه ويحقق إنجازاً جديداً مع ليفربول بدوري أبطال أوروبا

الزمالك يزف بشرى لجماهيره بشأن تجديد عقد أشرف بن شرقي

لملاك ومستأجري العقارات| تعديلات مرتقبة بشأن إيجار الوحدات السكنية

هل يتم تأجيل العام الدراسي بسبب كورونا ؟.. وزير التعليم يجيب

بعد شائعات طلاق حلا شيحة .. رد فعل مفاجئ من معز مسعود

الرواتب السنوية.. أزمة كبرى في الأهلي بسبب قفشة ومحمد شريف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون يتألقان في العرض الخاص لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die

بكاء وانهيار 7 ملايين .. مشاهد لا تنسى في جنازة عبد الناصر

شاهد.. توافد نجوم فيلم جيمس بوند الجديد على السجادة الحمراء للعرض الخاص

رئيس الأركان يتفقد الحالة الأمنية بشمال سيناء.. فيديو وصور

فيديو

فيديوجراف.. حياتي اتغيرت .. الفنانة ندى رحمي تكشف سر فقدان وزنها

وزارة الطيران بشركاتها تتواجد في أكبر تجمع ثقافي بالعالم "إكسبو دبي 2020".. فيديو

فيديو جراف| حد ياخد منها المايك.. تفاصيل مشادة غادة إبراهيم وإيناس الدغيدي

فيديو جراف| شوكة عبدالناصر.. كل ما تريد معرفته عن برج القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

د.جوزيف رامز أمين يكتب: تأملات فى مسار الدبلوماسية المصرية

سيد الطاهر يكتب: الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

أحمد فرغلى رضوان

نبيلة عبيد.. لماذا التجاهل!

ريهام مازن

ألا يتم مراجعة محتوى الإعلانات؟

نهال علام

تنابلة السلطان

اﻟﻤﺰﻳﺪ