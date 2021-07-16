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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ إطلالة جديدة.. أروى جودة تبهر جمهورها فى أحدث ظهور.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة أروي جودة متابعيها بـ اطلالة جديدة لها ، وذلك من خلال حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

 

وعلقت أروى جودة قائلة: “ إذا كان بإمكانك  السفر إلى الوراء في الوقت  .. في أي وقت تختار؟ ”.

 

ويذكر أن كشفت الفنانة أروى جودة، تفاصيل مشاركتها فى مسلسل حرب أهلية، قائلة إنها تعرضت لضرب حقيقي من باسل الخياط ضمن أحداث المسلسل.

 

وأضافت أروى جودة خلال لقاء ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أنها تعمل لأول مرة مع الفنانة الكبيرة يسرا، والتي تمثل علامة هامة فى أي عمل، قائلة: "العمل مع شخصيات مثل يسرا تضيف للعمل وتعطى طاقة للمشاركين فيه".  

 

ولفتت إلى أن فريق العمل جميعه مميز، مضيفة: "كنت هبقى سعيدة حتى لو شاركت في مشهد واحد".

أروى جودة منى الشاذلى يسرا انستجرام الفنانة اروى جودة

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