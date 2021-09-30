بدرة قعلول تتحدث عن أول امرأة عربية تتولى منصب رئيسة وزراء تونس.. فيديو

قالت بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية ، إن الرئيس التونسي يعمل علي تصحيح المسار في تونس ويعطي كل ذي حق حقه ، مؤكدة أن اختيار نجلاء بودن رئيسة لوزراء تونس تتويج للمرأة التونسية التي وقفت ولم تتنازل عن حقوقها وعن تونس .



وأضافت بدرة قعلول خلال مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على القناة " الأولى المصرية ، أن المرآة التونسية ناضلت من أجل أن تبقي تونس مدنية لافتة أن الرئيس أعطى المسؤولية للمرآة التونسية لأنه يعرف أن المرآه التونسية على قدر المسئولية .

وأوضحت بدرة قعلول ، أن نجلاء بودن امرأه قوية لأنها قبلت هذا المنصب في هذه المرحلة ، مشيرة إلي أن هناك رجال أقوياء لا يقبلون بأي مناصب خلال هذه الفترة في تونس .



وتابعت بدرة قعلول ، أن نجلاء بودن هي أول امرأه عربية تتولي منصب رئيسة وزراء وهذا يعكس قوتها وشجاعتها لتولي المسؤولية .