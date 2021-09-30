مواعيد مباريات اليوم الخميس 30-9-2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس 30-9-2021، العديد من المباريات الهام في مختلف ملاعب العالم، وسيكون على رأسها مباراة مارسيليا ضد جالاتا سراي المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، في دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، بالجانب إلى مباراة منتخب مصر الودية أمام ليبيريا

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



ريال سوسيداد X موناكو – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

فنربخشة التركي X أولمبياكوس – 6.45 مساءً

ليجيا وارسو X ليستر سيتي – 6.45 مساءً - beIN Sports HD 1 English

نابولي X سبارتاك موسكو – 6.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

لاتسيو X لوكوموتيف موسكو – 9 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

مارسيليا X جالاتا سراي – 9 مساءً - beIN Sports 3 HD Premium

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



زوريا لوهانسك (أوكرانيا) X روما – 6.45 مساءً

توتنهام X مورا السلوفيني – 9 مساءً

فيتيسه أرنهيم الهولندي X رين – 9 مساءً

بازل السويسري X كيرات ألماتي (كازاخستان) – 9 مساءً

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الرائد X ضمك – 5.30 مساءً

أبها X النصر – 5.35 مساءً

الإتفاق X الفتح – 7.20 مساءً

الحزم X الهلال – 7.20 مساءً

موعد مباراة منتخب مصر وليبيريا الودية

مصر X ليبيريا – 9:00 مساءً على قناة اون تايم سبورت1