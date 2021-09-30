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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

افتتاح الدورة التدريبية للمحميات الطبيعية بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

افتتحت الدكتورة  نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس الدورة التدريبية فى مجال المحميات الطبيعية والتى تنظمها الكلية بمشاركة وزارة البيئة فى الفترة من ٢٨-٣٠ سبتمبر لأعضاء المجتمع المدنى .

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العلياوالبحوث وا. هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشؤون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وا.د نهى سمير دنيا عميد الكلية وا.د هاله عوض الله وكيل الكليه لخدمه المجتمع وتنميه البيئة.

 

تهدف الدورة التدريبية الي رفع الوعي البيئي لدي الجمعيات الاهلية بأهمية التنوع البيولوجي وادارة المحميات الطبيعية للوصول الي ادارتها بأسلوب مستدام يتفق مع رؤية مصر 2030.

 

شارك بالدورة التدريبية الدكتور أيمن حمادة رئيس الادارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة ،بمحاضرة حول "الاتفاقيات والقوانين المنظمة لحماية وصون التنوع البيولوجي" واستعرض خلالها دور وزارة البيئة في رصد وتقييم التنوع البيولوجي في مصر والتصدي للأعمال المخالفة والادارة المستدامة للموارد.

 

كما شارك الدكتور البيلي حطب مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي بوزارة البيئة بمحاضرة حول " المحميات الطبيعية كأداه لصون التنوع البيولوجي ".

 

و قدمت المهندسة نهي سامي مسئول الأراضي الرطبة بوزارة البيئة محاضرة حول " الخدمات البيئية التي تقدمها الاراضي الرطبة .

الدكتورة نهي سمير دنيا عميد كلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس الدورة التدريبية المحميات الطبيعية وزارة البيئة

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