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يعالج التجاعيد سريعا.. تعرف على فوائد الكركديه

فوائد الكركديه
فوائد الكركديه

يحتوي الكركديه على الكثير من الفوائد التي يمكن أن تفيد الجسم والبشرة معًا، بالإضافة إلى تسخير هذه القوة النباتية المذهلة من الداخل ، يمكن لبشرتك أيضًا الاستفادة من فوائد الكركديه العديدة:

يتواجد داخل الكركديه واحدة من أقوى العناصر النشطة لمكافحة الشيخوخة ، تتمتع Hibiscus بسمعة سحرية لزيادة مرونة الجلد لإعطاء دفعة طبيعية مذهلة للشباب.

مع القدرة المذهلة على تثبيط نشاط إنزيم الإيلاستاز ، المسؤول عن تكسير الإيلاستين الثمين في بشرتنا ، فإن الكركديه يكافح بفعالية عملية الشيخوخة عن طريق شد بشرتك ورفعها.

 

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1- فوائد الكركديه للبشرة

تحديد لون البشرة
من العلامات الواضحة لشيخوخة الجلد ظهور فرط تصبغ أو بقع الشيخوخة، ويمكن أن تحدث البقع العمرية بسبب عدد من المتغيرات المختلفة ، بما في ذلك التعرض للأشعة فوق البنفسجية وزيادة إنتاج الميلانين والوراثة.

بسبب تأثير التقشير الطفيف للأحماض العضوية الموجودة في النبات ، بما في ذلك حمض الستريك وحمض الماليك ، يساعد الكركديه على تسريع دوران الخلايا ، مما يؤدي إلى لون بشرة أكثر تناسقًا.

غني بمضادات الأكسدة
الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى anthocyanocides.

وثبت أن مضادات الأكسدة تساعد في محاربة الجذور الحرة الضارة بالبشرة والتي تتكاثر عندما تتلامس الملوثات مثل الأشعة فوق البنفسجية والتلوث المروري مع الجلد ، ويمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الجلد المبكرة.

لا تحمي مبيدات الأنثوسيانوسيد من أضرار الجذور الحرة فحسب ، بل لها أيضًا خصائص قابضة طفيفة تساعد على تقليل ظهور المسام الكبيرة للحصول على بشرة أكثر نعومة.

كما أن لها تأثيرًا مضادًا للالتهابات ويمكن أن تساعد في تهدئة الجلد الملتهب ، مما يجعل الكركديه مناسبًا للأشخاص المعرضين للبشرة الحساسة جدًا.

تنقية البشرة
كما ذكرنا سابقًا ، يحتوي الكركديه على أحماض لطيفة لها تأثير تقشير طفيف على الجلد.

ولا يساعد هذا فقط في علاج البقع العمرية ، بل يمكن أن تشجع فائدة الكركديه على الحصول على بشرة أكثر نضارة وشبابًا ونعومة.

وتساعد الأحماض الطبيعية الموجودة في الكركديه على تنقية بشرتك عن طريق تكسير الجلد الميت وزيادة تجدد الخلايا ، كما يمكنها المساعدة في التحكم في انتشار حب الشباب.

على عكس الأشكال الاصطناعية القاسية لهذه الأحماض التي يمكن أن تجرد بشرتك من زيوتها الطبيعية ، فإن الأحماض العضوية من الكركديه تعيد توازن بشرتك للحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي.

2- ماسك الكركديه للوجه 

1. يدعم إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم.
استخدام ماسك الكركديه الذي يحتوي على كميات كبيرة من الكولاجين الذي يمكن أن يساعد على توهج البشرة، ولكن بفضل فيتامين سي الموجود في الكركديه ، يمكنك أيضًا مساعدة جسمك على إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

وفيتامين C (المعروف أيضًا باسم حمض الأسكوربيك) ضروري لتخليق الكولاجين على وجه التحديد ، تعتمد بعض الإنزيمات على فيتامين سي لتثبيت جزيئات الكولاجين بشكل صحيح وربطها ، كما تدعم المغذيات أيضًا التعبير الجيني للكولاجين ، مما يحفز تكوين الكولاجين، وبما أن فيتامين C يفيد إنتاج الكولاجين داخليًا وموضعياً ، يمكنك الاستمتاع بفيتامين C الموجود في الكركديه عن طريق شربه أو وضعه.

2. يمكن أن يساعد في تخفيف الالتهاب من الداخل إلى الخارج.
تشتهر الكركديه بمستوى غني من مضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C وبيتا كاروتين ، كما أنه يحتوي على صبغة نباتية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تسمى الأنثوسيانين ، والتي تعطي النبات لونه الوردي والأحمر. 

وعندما يتعلق الأمر بالعناية بالبشرة ، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة هذه في تقليل الإجهاد التأكسدي (الذي يمكن أن يساهم في شيخوخة الجلد) والالتهابات التي تصاحبها.

ومع ذلك ، تعمل مضادات الأكسدة عن طريق تحييد هذه الجذور الحرة وحماية الخلايا والأنسجة مثل الجلد، من خلال تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل شاي الكركديه .

3- مكعبات الكركديه للبشرة

تساعد مكعبات الكركديه في علاج العديد من مشاكل البشرة، ومن المعروف أن الكركديه غني بالأنثوسيانوسيدات، تعتبر مضادات الأكسدة مفيدة في محاربة الجذور الحرة التي تتشكل بسبب التعرض للغبار والتلوث والأشعة فوق البنفسجية التي تجعل بشرتك تبدو باهتة وجافة ومتضررة، كما لا توفر مبيدات الأنثوسيانوس الحماية من أضرار الجذور الحرة فحسب ، بل لها أيضًا خصائص قابضة طفيفة تساعد في توحيد لون بشرتك وتقليل المسام المفتوحة مما يوفر لونًا موحدًا للبشرة.

خلاصة الكركديه غنية بمحتوى الصمغ الذي يساعد على الحفاظ على رطوبة بشرتك لفترة أطول من الوقت، الصمغ مادة لزجة توجد في النباتات لمساعدتها على تخزين الماء والطعام، ويعمل الصمغ كمرطب ممتاز يساعد على ترطيب بشرتك ويساعد أيضًا على الاحتفاظ بها لفترة أطول، وهكذا يعمل الكركديه كمرطب طبيعي يساعد على الحفاظ على بشرتك ناعمة ورطبة وتغذية جيدة.

كما أن الكركديه غني بالمركب الكيميائي - السابونين الذي يعمل كمنشط سطحي طبيعي بسبب مستخلص الكركديه فعال في تطهير بشرتك بطريقة طبيعية، الصابونين الطبيعي والحمض العضوي في الكركديه لا ينظفان بشرتك فحسب ، بل يزيلان خلايا الجلد الميتة أيضًا، ومن ثم فهو يستخدم بشكل فعال في تنظيف بشرتك بشكل جيد.

المصدر

greenpeople.

mindbodygreen

anveya.

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