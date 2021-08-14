فوائد لن تتوقعها .. لماذا يجب الحرص على تناول الكركديه يوميا

لا يعرف عدد كبير من الناس أن تناول الكركديه يوميا يحقق العديد من الفوائد الصحية للجسم ويساعد فى الوقاية من أخطر الأمراض ولكن بعض الأشخاص لايتنطبق عليهم هذه الفوائد

نعرض لكم أهم الاسباب التى تدفعك لتناول الكركديه يوميا وذلك ، وفقا لما جاء فى موقع “ afternoonteareads ” .

مضادات الأكسدة

من بين جميع أنواع شاي الأعشاب ، يحتوي الكركديه على أعلى كمية من مضادات الأكسدة التى تساعد في إصلاح الخلايا التالفة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



يخفض ضغط الدم

كانت إحدى الدراسات التي أجريت على البشر والكركديه هي التحقق من ارتباطها بضغط الدم ولكن يجب عدم المبالغة فى تناوله خاصة اذا كنت تتناول ادوية لخفض ضغط الدم حتى لا يحدث انخفاض كبير فى الضغط مما يشكل خطرا على الصحة والحياة



يخفض نسبة السكر في الدم

على عكس دراسات ضغط الدم ، لم يتم إجراء أي تجارب بشرية حتى الآن على نسبة السكر في الدم. فحصت الدراسات آثار الكركديه على مستويات السكر في الدم وأجريت على الفئران، ومع ذلك ، ما زالوا يرون تغييرًا كبيرًا.



ويعد شاي الكركديه مشروب جيد لمن يعانون من مرض السكري من النوع 2 للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم ولا تشربه إذا كنت تتناول دواء بالفعل لتنظيم نسبة السكر في الدم، ويجب عليك أيضًا تجنبه إذا كنت تخضع لعملية جراحية أو تتعافى منها.



يؤثر على الكوليسترول

أثناء التجارب على الفئران فإن نسبة السكر في الدم ، أثر مستخلص الكركديه أيضًا على مستويات الكوليسترول في الفئران وفي الواقع ، يعاني الكثير من مرضى السكري أيضًا من ارتفاع مستويات الدهون في الدم وارتفاع الكوليسترول "الضار".



الفوائد الصحية العامة للقلب

يقوم الكركديه بأكثر من خفض ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول وإذا تم الحفاظ على هذه الفوائد عند مستوى ثابت ومنخفض ، فستؤدي إلى تحسين صحة القلب.



من المهم أن تحافظ على ضغط الدم عند مستوى مستقر ، لأن ضغط الدم المرتفع بمرور الوقت يمكن أن يشكل ضغطًا غير ضروري على قلبك وهذا يضعفها ويزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب.



يؤثر على الوزن

كانت هناك بعض التجارب التي وجدت أن الكركديه يؤثر على وزنك فإما أنها ساعدت في إنقاص الوزن أو منع زيادة الوزن وبينت احدى الدراسات أن الكركديه يحتوي في الواقع على عدد قليل من الخصائص المضادة للسمنة كما ينشط الكركديه مركب AMPK الموجود في العديد من الأدوية المضادة للسمنة وبمجرد تنشيطه ، فإنه يحفز تكسير الدهون.



والكركديه يخفض نسبة السكر في الدم ، ولكن كأثر جانبي إضافي ، يساعد هذا في الواقع على منع زيادة الوزن وانخفاض نسبة السكر في الدم يقلل من شهيتك ويحفز التمثيل الغذائي الصحي وهذا يمنعك من الإفراط في تناول الطعام ، ويمنعك من زيادة الوزن.



يحفز الحيض

يؤثر الكركديه أيضًا على هرمون الاستروجين مما يعني أن شرب شاي الكركديه يمكن أن يحفز الحيض وهذا مثال آخر على الفوائد والمخاطر من شاي الكركديه التي تعود بالنفع على البعض ، ولكن يمكن أن تكون خطرة على الآخرين.



بالنسبة لبعض النساء ، فإن تحفيز الحيض أمر جيد، إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة ، يمكن أن تساعد في تنظيم دورتك الشهرية، كما يمكنك تحضير كوب من شاي الكركديه للمساعدة في التقلصات، لكن شاي الكركديه يشكل خطر كبير على النساء الحوامل لأنه يزيد من احتمالات حدوث الإجهاض.



كما يمكن أن يجعل فرصك في الحمل أكثر صعوبة ويجب تجنب الكركديه إذا كنت تتناول أي حبوب منع الحمل أو ترضعين.



الخصائص المضادة للبكتيريا

لا يبدو شاي الكركديه أو طعمه مثل عصير التوت البري فحسب ، بل له أيضًا نفس الخصائص العلاجية فيعمل الكركديه على التخلص من التهابات المسالك البولية والوقاية منها.