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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحيمك من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الكركديه

الكركديه
الكركديه

يحتوي الكركدية على الكثير من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، ويمكن تناوله في الصيف والشتاء للحصول على فوائده المميزة

وإليكم اهم الفوائد التي يمكن ان يحصل عليها الجسم عند تناول الكركدية..

 

لمرضى السكري والكبد.. 4 فوائد مذهلة لتناول الكركديه

10 فوائد صحية وتجميلية لـ مشروب الكركديه

 

1. يعالج مرض السكري

مرض السكري هو حالة مزمنة وتحدي مهم في نظام الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لدراسة ، فإن الكركديه له تأثير مضاد لمرض السكري وقد تساعد في تقليل نسبة الجلوكوز في الدم لدى كل من البالغين الأصحاء والأشخاص المصابين بداء السكري تقول دراسة أخرى أن الكركديه يمكن أن يمنع امتصاص الكربوهيدرات في الأمعاء ، وبالتالي ، يمكن أن يساعد في تقليل ارتفاع الجلوكوز بعد الأكل أو ارتفاع السكر بعد الوجبات.  

2. يفيد الحوامل المصابات بداء السكري

قد تضطر النساء الحوامل المصابات بمرض السكر إلى مواجهة بعض التحديات الإضافية خلال فترة الحمل مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بالسكري، تشمل المضاعفات زيادة الوزن عند الولادة والولادة المبكرة وتجنب الأطفال حديثي الولادة الأمراض، أظهرت دراسة أن الكركديه يمكن أن يسبب آثارًا إيجابية على النساء الحوامل المصابات بداء السكري ونسلهن مقارنة بالنساء الحوامل غير المصابات بالسكري ، وقد يكون هذا بسبب وجود مركبات الفينول والفلافونويد في الكركديه المسؤولة عن آثاره المضادة لمرض السكري.

3. يبطئ تطور سرطان الثدي

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين النساء، يصبح علاج الحالة معقدًا عندما ينتقل السرطان إلى أعضاء مختلفة من الجسم، وفقًا لدراسة ، يمكن لمستخلص الكركديه ، عند دمجه مع العلاجات الكيميائية ، أن يحفز بشكل خاص موت الخلايا المبرمج ضد خلايا سرطان الثدي ويمنع تقدمه ، يمكن أن يساعد الكركديه في تقليل جرعات العلاج الكيميائي والسمية ذات الصلة أثناء العلاج عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي.

الكركدية فوائد الكركدية اضرار الكركديه سرطان الثدي السكري

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