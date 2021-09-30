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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المهن التعليمية": صرف 128 مليون جنيه دفعة معاشات للأعضاء والورثة

خلف الزناتي - نقيب
خلف الزناتي - نقيب المعلمين

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين رئيس اتحاد المعلمين العرب، عن صرف دفعة معاشات مستحقة للأعضاء والورثة في أول أكتوبر على أن تتوافر تلك الدفعات في ماكينات الصرف الآلي.

 

وشددت النقابة العامة للمهن التعليمية، في بيانها اليوم، أنه على جميع فرعيات المعلمين واللجان النقابية، ضرورة متابعة إجراءات صرف المعاشات والتواصل مع النقابة العامة للمهن التعليمية في حالة وجود أي معوقات تطرأ أثناء عملية الصرف، مؤكدة على حرصها على تقديم كل المساعدة للمعلمين المستحقين والإجابة على استفساراتهم.

 

أعداد مستحقي المعاشات

ويبلغ عدد الأعضاء المستحقين 287 ألف و82 عضوا بقيمة 99 مليون و134ألف و 221 جنيها، بينما يبلغ عدد الورثة 216 ألف و588 عضوا بقيمة 29 مليون و81ألف و65 جنيهاً.

 

قانون النقابة

كان  قانون نقابة المهن التعليمية ، الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٦٩،وتعديلاته الجديدة ، قد حدد بأن تنشأ نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية، تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع طبقا لأحكام هذا القانون .

كما وضع القانون أهدافا معينة للنقابة ، حيث نص القانون فى المادة 2 منه على أن :" تعمل النقابة على تحقيق الأهداف الآتية:

أولا - الإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق أهدافه القومية وتشمل بوجه خاص:

1- تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية، والتعاون مع المنظمات الشعبية المحلية على تعبئة جهود الشعب لتحقيق هذه الأهداف.

2-  العمل على نشر الثقافة والتعليم، بما فى ذلك إنشاء المدارس والمعاهد العلمية المختلفة، والاشتراك فى تأسيس الجمعيات والمنشآت التى يكون من أغراضها إنشاء هذه المدارس والمعاهد.

3- المعاونة فى خطط التنمية والمشروعات التربوية والتعليمية، والعمل على تحقيق أهدافها ومواجهة مشكلات التطبيق باقتراح الحلول المناسبة لها.

4- التعاون مع النقابات المهنية المختلفة والمنظمات المماثلة فى الدول العربية فى اطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع غيرها من المنظمات التعليمية فى العالم للعمل على خدمة الأهداف القومية للأمة العربية ونصرة قضاياها والتحرر والسلام العالمي.

ثانيا - العمل على رفع مستوى المهنة التعليميةويشمل بوجه خاص:

5- المحافظة على كرامة مهنة التعليم ورفع مستوى المعلمين وكفايتهم العلمية والمهنية.

6- الإسهام فى تخطيط التعليم وتطوير نظمه ومناهجه بحيث تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفى بمتطلباته.

7- العمل على تشجيع التأليف والتطور العلمى، مع ربط البحوث باحتياجات المجتمع ومشكلاته المحلية لتحقيق المزيد من التقدم.

8- عقد الصلات مع منظمات المعلمين فى الوطن العربى فى إطار اتحاد المعلمين العرب، وكذلك مع منظمات المعلمين فى العالم للنهوض بمستوى التعليم والمعلمين وتبادل البحوث التربوية والتجارب التعليمية واقتراح اقتباس الصالح منها.

ثالثا - تقديم الخدمات لأعضائها وتشمل بوجه خاص:

9-الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية والترفيهية.

10- المساعدة عند الحاجة.

11- كفالة الرعاية الصحية للأعضاء وأسرهم.

12- تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.

المعلمين النقابة العامة للمهن التعليمية معاشات صرف المعاشات التعليمية

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