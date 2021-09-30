نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بالكورونا بمستشفى بلقاس المركزي

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نجاح فريق طبي في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل بالشهر التاسع مصابة بـ كورونا بمستشفى بلقاس المركزي.

وعلى الفور تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة الولادة القيصرية لإنقاذ حياة الأم والجنين بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للحفاظ على الفريق الطبي والحفاظ على سلامة الأم والجنين.

وأضاف فى تصريحات له مساء اليوم الخميس أن عملية الولادة تمت تحت تأثير مخدر نصفي وتفيد التقارير المبدئية للحالة بسلامة الأم والجنين وأنهما بحالة مستقرة حيث عادت الأم للعناية المركزة فور ولادتها.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى والأطقم الطبية والتمريضية والأطقم المعاونة لهم متمنيا لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

ضم الطاقم الطبي كلا من الدكتور محمود سليمان أخصائي النسا والدكتور أحمد يحى طبيب مقيم النسا والدكتور أحمد حسان طبيب مقيم نسا والدكتور حمدى الموجى أخصائي التخدير.