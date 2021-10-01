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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

١٢أكتوبر .. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظام الساعات المعتمدة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


ونوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


ومن هذه الدورات يطلق المركز بداية اكتوبر   دورة تدريبية بنظام الاون لاين عن نظام الساعات المعتمدة  ، فى تمام الساعة ٩ صباحا و حتى ٢ ظهرا يومى الثلاثاء و والاربعاء ١٢ ، ١٣ أكتوبر ٢٠٢١  

جدير بالذكر انه قد اعلنت جامعة حلوان عن استعدادت المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامى و الجدد وسط اجرائات احترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب .

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تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط التعرف على النتيجة

ونوهت ادارة المدن الجامعية بحلوان الى ان  الأوراق  المطلوبة للتقديم في المدينة الجامعبة  تشتمل :


عدد (2) صورة ضوئية من البطاقة القومية للطالب وولي الأمر

عدد (2) صورة من شهادة ميلاد الطالب

عدد(2) من الاستمارة بعد استيفاء جميع البيانات

بحث اجتماعى للطالب من الوحدة الاجتماعية التابع لها

على الطالب المستجد إرفاق صورة من بطاقة ترشيح مكتب التنسيق  

على الطالب المستجد ارفاق صورة من شهادة الثانوية أو آخر مؤهل

عدد (12) صورة شخصية للطالب

إيصال سداد مصروفات الكلية للطلاب القدامى

صورة من إيصال الكهرباء أو الغاز أو التليفون حديثة

استمارة الكشف الطبى للطلاب القدامى.

جامعة حلوان الدورات التدريبية أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس البرامج التدريبية

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