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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب إعصار بمدينة كيل الألمانية.. إصابة أربعة أشخاص على الأقل

إعصار بألمانيا
إعصار بألمانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيد السلطات الألمانية إصابة عدة أشخاص عندما ضرب إعصار مدينة كيل الألمانية وأشارت مصالح طبية إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح بليغة عندما ضرب الإعصار المدينة الساحلية.

 

وأوضحت خدمة الإطفاء بالمدينة أن العشرات من عناصر الاسعاف شاركوا في عملية لإنقاذ مجموعة من المجدفين الذين فوجئوا بالإعصار عندما اجتاح ساحل بحر البلطيق.

 

حطامًا في الهواء

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حطاما في الهواء وخطوطًا واضحة للإعصار. 

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وكالة الأرصاد الجوية الوطنية في البلاد قوله إن الإعصار لم يكن على الأرجح قوياً للغاية، لكن كان من الممكن أن يتسبب في مزيد من الضرر إذا ضرب وسط المدينة بدلا من استهدافه لمنطقة غير مأهولة بالسكان إلى حد كبير.

 

اصابة عصار مدينة كيل الألمانية لمدينة الساحلية عناصر الاسعاف

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