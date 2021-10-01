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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: زيادة أسعار البنزين في مصر لن تتخطى الـ 25 قرشا

أسعار البنزين
أسعار البنزين

قال النائب أحمد فرغلي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أي أزمة تحدث في أوروبا تؤثر على دول العالم إلا أن هذا التأثير يتفاوت من دولة إلى آخرى، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة في أوروبا حاليا نتيجة نقص إمدادات الغاز وارتفاع أسعاره لن تؤثر على مصر بشكل كبير وذلك نتيجة زيادة احتياطي الغاز الطبيعي في مصر.

 

وأوضح فرغلي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر لديها كميات كبيرة من الغاز نتيجة الاكتشافات البترولية التي تم اكتشافها مؤخرا ووجود العديد من حقول الغاز المصرية على رأسها حقل “ظهر”، ما أدى إلى توفير كميات هائلة من الغاز تكفي الاستخدام المحلي بل وتحقق فائض للتصدير.

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وتوقع النائب، ثبات أسعار البنزين خلال اجتماع لجنة التسعير الربع سنوي المقرر اجتماعها خلال الشهر الجاري وفي حالة وجود زيادة فلن تتخطى الـ 25 قرشا.

 

ومن المقرر أن تنعقد لجنة تسعير المنتجات البترولية في شهر أكتوبر الجاري، وهي المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقا للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.

 

كما يتم ربط أسعار المنتجات البترولية وفي السوق المحلية، بالأسعار العالمية  في ضوء التكلفة بشكل تلقائي.


وتجتمع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، ومن المقرر أن تجتمع خلال الشهر الجاري، وكان آخر اجتماع في قد قررت اللجنة زيادة أسعار البنزين 25 قرشا، ويتم ربط سعر بيع المنتجات البترولية بالسوق المحلى باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاع الكهرباء والمخابز.

مصر الكهرباء مجلس النواب الغاز الطبيعى أسعار البنزين

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