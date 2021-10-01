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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض الجمعة.. الحق اشتري آيفون X بـ 4250 جنيهاً

آيفون X
آيفون X

نجحت هواتف آيفون فئة الـ X فور إطلاقها فى إحداث ضجة عالمية من حيث التصميم والأداء المحسن بشكل كبير عن الأجيال السابقة، لذلك تحظي هذه الفئة بقبول واسع بين محبي علامة آبل الأمريكية، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتفع.

و بحسب موقع “فون آرينا التقني” ، يمكنك الحصول على نسخة من هاتف آيفون X المميز بأول تجربة شاشة كاملة بدون زر الرئيسية فى تاريخ iPhone، مع كاميرات عالية الدقة و بطاريات قوية بنصف السعر تقريبًا.

تستطيع شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone X سعة 64 جيجابايت، عبر متجر ايباى الشهير، فى لوني الأبيض والأسود مقابل 270 دولار أمريكي، ما يعادل 4250 جنيهاً مصرياً.

يذكر أن هاتف iphone X قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.


يأتى هاتف iPhone X بشاشة قياس 5.8 بوصة مع النوتش الشهير وبدون زر الرئيسية التقليدي وقارئ لبصمة الوجه، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت.

وبطارية سعة 2716 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، كما أن iPhone X متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 15، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك شراؤه عبر هذا الرابط.

آيفون آبل iPhone iPhone X iOS 15

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