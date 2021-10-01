محمد رمضان يصدر كتابه فلاش.. منتصف أكتوبر

يستعد الكاتب محمد رمضان لإصدار أولى كتبه والذي يحمل اسم فلاش ، عن دار الميدان، بعدما انتهى من كتابته بشكل كامل وأصبح جاهزا للطرح.

وعن محتوى الكتاب قال محمد رمضان، إن كتاب فلاش يتناول فن التصوير بكل ما تحمله الكلمة، حيث يتحدث عن أساسيات التصوير منذ أختراع أول كاميرا فوتوغرافية وإلى وقتنا الحالي .

وأشار محمد رمضان إلى أن كتاب فلاش يتناول كل الأزمنة المرتبطة بالتصوير ومدى التكنولوجيا التي حلت على آلات التصوير طوال السنوات الماضية وإلى لحظتنا الحالية، لافتًا إلى أن الكتاب سيحمل صورًا لكاميرات قديمه للغاية، ووصف لكل تفاصيل هذه الكاميرات .

وتابع محمد رمضان أن كتاب فلاش تمت كتابته في أكثر من عامين ونصف، حيث يعتبر موسوعة في عالم التصوير، ويشمل كل ما ترتبط به هذه الكلمة من معنى، ومن المرجح أن يكون بداية لكتب أخرى في عالم التصوير" .

واختتم، أن كتاب فلاش سيتم إصداره قريبًا وتحديدًا في منتصف أكتوبر الجاري، وسيكون متوافر في كافة الأماكن المتخصصة لبيع الكتب، كما سيتم عرضه في معرض القاهرة للكتاب.