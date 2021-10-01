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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جالها عريس وجوزناها .. والدة 4 شباب تصدم السوشيال ميديا |شاهد

4 شباب يحتفلون بتخرج
4 شباب يحتفلون بتخرج والدتهم

استطاعت أم لـ 4  أبناء تحدى الصعاب واستكمال تعليمها حتى تخرجت في كلية الحقوق جامعة الاسكندرية بتقدير عال.

ونشر محمد مرزوق أحد ابنائها صورة لوالدته برفقة أشقائه قائلا: انهارده ماما اتخرجت من كلية حقوق اسكندرية بتقدير عالى  ماما مكملتش تعليمها عشان تتجوز وهى عندها ١٨ سنه وجابت ٤ اولاد و بعد طلاقها من بابا من حوالى ١٠ سنين جالها حاله من الاكتئاب".

وتابع قائلا:" اقترحنا عليها انا واخواتى انها تكمل تعليمها وده ممكن يشغلها شويه من اللى كانت فيه وان حياتها ممكن تتغير شويه وفعلا اخدت القرار ده ودخلت الثانويه العامه وذاكرت واجتهدت وجابت مجموع كبير بعد كده اختارت تدخل كلية الحقوق وفعلا دخلت الكليه وبدأت تحضر المحاضرات وتذاكر زى اى حد لحد ما جه اليوم اللى تتخرج فيه و بتقدير كمان  انا واخواتى عمرنا ما كنا نتخيل انها توصل للمرحله دى ! ".


وأضاف :" احنا بجد فخوريين بيكى يا امى فعلا علمتينا يعنى ايه مفيش حاجه اسمها مستحيل وان دايما فيه امل انتى مثال للنجاح والطموح ربنا يخليكى لينا وعقبال ما نشوفك احسن محاميه فى مصر لان الحلم و الطريق لسه مخلصش مبروك يا امى ، على فكره هى كمان جالها عريس من سنه وجوزناها".

 

 

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كلية حقوق إسكندرية الاسكندرية الثانوية

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