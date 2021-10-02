الحماية المدنية تخمد حريق بمخزن بلاستيك شرق الإسكندرية

نجحت قوات الحماية المدنية في الإسكندرية، في السيطرة على حريق اندلع بأحد المخازن التابعة لمصنع بلاستيك بمنطقة أبيس الرابعة، شرق الإسكندرية، دون إصابات.



وقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من قسم شرطة ثان الرمل، حول اندلاع حريق بمخزن في منطقة الألمان بأبيس الرابعة الملاصق لمحطة الكهرباء، شرقي محافظة الإسكندرية، ما أدى لتفحم سيارتين، وخسائر بالبضائع الموجودة في المخزن.

أقرأ أيضًا:

كوبري ستانلي.. خليجي بحري نادر يبرز جمال الإسكندرية.. وأول جسر يخترق مياه عروس البحر الأبيض المتوسط.. ويعتبره السكان بمثابة جسر الفنون «الحب» في باريس



وعلى الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 8 سيارات إطفال للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماده، دون إصابات.

وبالمعاينة الأولية، تبين نشوب الحريق بالمخزن دون معرفة السبب الحقيقي للحريق حتى الأن.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وتحويل الحادث للنيابة العامة للتحقيق والوقوف على أسباب الحريق.