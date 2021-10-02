شوقي غريب: جلسة مع اتحاد الكرة لطرح برنامج الاستعداد لأولمبياد باريس 2024

كشف شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن موعد طرح البرنامج الخاص باستعدادات أوليمبي الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

قال شوقي غريب فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: هناك جلسة منتظرة مع مسؤولي اتحاد الكرة خلال الأيام القادمة من أجل طرح البرنامج الخاص بالمنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

شدد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي على أنه ينتظر عقد جلسة مع مسئولى الجبلاية من أجل طرح كافة المتطلبات ومعسكرات المنتخب التي تتخللها خوض مباريات ودية أمام منتخبات لها باع وتاريخ فى الكرة الإفريقية.

حقيقة الإعتذار عن قيادة منتخب مصر الأوليمبي

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي حقيقة اعتذاره عن تولي قيادة أوليمبي الفراعنة وقال : لم اعتذر عن تولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وما يثار حول هذا الشأن عار تماما عن الصحة.

أضاف: الحقيقية أنني ذكرت أنه فى حالة عدم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد عقب إجراء الانتخابات استمرارى فى المهمة فلن استمر.

استطرد شوقي غريب قائلا: سوف احترم رغبة مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد وأقوم بالاعتذار عن مهامى كمدير فنى لمنح الفرصة لأى مدرب آخر لتولى المهمة بدلا منى.

توصية فينجادا

يذكر أن اتحاد الكرة وافق في اجتماعه الأخير على توصية نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد بإعادة تعيين شوقي غريب، مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المقبل (مواليد 2001)، ومعه معتمد جمال مدربًا عامًا، ووائل رياض مدربًا، وطارق سليمان مدربًا لحراس المرمى، وكمال عبد الواحد معدًا بدنيًا.



كما وافق اتحاد الكرة على توصية فينجادا بتعيين محمد وهبة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006، مع استمرار باقي أعضاء الجهاز الفني في أداء مهمتهم.



وقرر الاتحاد تعيين علاء عبد العزيز مديرًا للمنتخب الأوليمبي، وأيمن حافظ مديرًا لمنتخب الشباب مواليد 2003، و أيمن زين طبيبًا للمنتخب الأولمبي.

وأنهى مسؤولو اتحاد الكرة عمل الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، بقيادة شوقي غريب، بانتهاء أولمبياد طوكيو 2020، كما هو متعارف ومتفق عليه بين الطرفين، لعدم وجود ارتباطات المنتخب الفترة المقبلة.