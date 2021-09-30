عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"التجييش والهجوم على شوقي غريب".. أحمد مجاهد يفتح النار على مجموعة من المدربين

أحمد مجاهد، رئيس
أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكورة

أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكورة، أن اختيار شوقي غريب كان بناءاً على نجاحاته مع المنتخبات، معقباً على الشائعات والهجوم الذي يحدث قائلاً: "التجييش والهجوم على شوقي غريب قام به مجموعة من مدربين حصلوا على فرصتهم سابقاً". 

وأوضح أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما حدث لـ راتب شوقي غريب، سببه اتفاق جديد بمرحلة جديدة وفريق جديد، معقباً: "هو ليس تخفيض في المرتب إنما هو بمثابة اتفاق جديد".

وعقب رئيس اتحاد الكورة، على موافقة شوقي غريب بخفض مرتبه بنسبة 50% ليصبح 250 ألف جنيه شهرياً، قائلاً: "قبول شوقي غريب على تخفيض راتبه النصف يُحسب له".

وكشف أحمد مجاهد، عن مشاركته في انتخابات الدائمة للاتحاد، قائلة: "أنا لا يجوز ليا الترشح في الانتخابات المقبلة وفقاً لتعليمات وقواعد الاتحاد الدولي".

أحمد مجاهد شوقي غريب رئيس اتحاد الكورة اتحاد الكورة الاتحاد الدولي هاني ابو ريدة

موضوعات متعلقة

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره المفتوح ويدخل آخر مغلق غدا

حجازي أول الحاضرين.. مران منتخب مصر الأولمبي استعداداََ لطوكيو 2020

تعديل في موعد معسكر منتخب مصر استعداداََ لـ أولمبياد طوكيو

4 سنوات على ملحمة البرث| منسي والكتيبة 103 ومعركة جنود الله على الأرض.. القصة الكاملة

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

كيفية الاستعداد للعشر الأوائل من ذي الحجة .. 6 أعمال تغفر ذنوبك

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

عقوبة التحرش في الإسلام وهل أشد حرمة من الزنا ؟

ترشيحاتنا

خلال 24 ساعة فقط.. ريلمي تبيع 100 ألف نسخة من هذا الهاتف

سوق المستعمل.. سعر ميتسوبيشي باجيرو موديل 2015

برلماني يؤيد وجود تشريع ينظم الإجراءات الخاصة بالفنادق السياحية

أذكار النوم.. احرص على ترديدها كل ليلة تحفظك

"التجييش والهجوم على شوقي غريب".. أحمد مجاهد يفتح النار على مجموعة من المدربين

مبروك عطية: الإنسان خبير بما يذهب وحشته.. وأم كلثوم لا يعلى عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة أحمد سعد توجه رسالة نارية لـ سمية الخشاب وريم البارودي

بشرى سارة لأصحاب الدراجات الآلية.. قرار حكومي جديد بشأن التراخيص

طلبوا مليون جنيه..القصة الكاملة لخطف طالب القليوبية وهروبه من الشباك.. شاهد

أمطار ورياح وبرودة .. حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة

زوجة أحمد سعد تقبل يده على الهواء بعد رسالة خاصة من الفنان|شاهد

غدا..غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم من الـ 10 مساء

انخفاض بواقع 4 جنيهات.. أخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر

غزل المحلة يهنئ نادي شيريف بعد الفوز علي ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شكلي كبرت بجد .. كيف تحولت رضوى الشربيني من إعلامية إلى نصيرة المرأة؟

أحمد شيبة يرزق بمولودة جديدة.. ويطلق عليها هذا الاسم

بطل عروس أسطنبول .. القصة الكاملة لـ أروى جودة وممثل تركي شهير

نجا من موت محقق.. كريم أبو زيد يتعرض لحادث غريب وتهشم سيارته

فيديو

ليتصدر اسمهم "الترند".. شائعات الانفصال تلاحق هؤلاء النجوم

نيزك يضرب مدينة أمريكية وسط حالة رعب تنتاب السكان ..ما القصة؟ |فيديو

الفنان توفيق عبد الحميد من الانزلاق الغضروفي وكورونا إلى عملية النصب.. ما القصة

دهستها تريلا وأمر السيسي بعلاجها.. والد الطالبة منة الله يعلن وفاة ابنته

المزيد

ساحة رأي

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ مبدعات مصر في الفن التشكيلي

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «2»

د. هشام فهمى يكتب: إنشاء وحدات ادارة محلية جديدة متكاملة الخدمات

فرج القاسمي يكتب: ناصر الذي لم يفارق بيتنا وقلوبنا حتي الأن

صباح الحكيم تكتب: أين نحن من الـ«ايكا تكنولوجي»؟

ليلى موسى تكتب: هل سينهي الروس حظوظ التواجد التركي في سوريا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

مني أحمد

ناصر الحاضر دائمًا

هويدا دويدار

كرماء ولكن !

محمد نوار

القاف «سيركل» وعليها نقطتين!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: عقيدة بايدين الاستراتيجية.. أفغانستان والعالم

بهجت العبيدي

هل يحقق الإنسان الخلود على الأرض؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ