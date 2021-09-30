"التجييش والهجوم على شوقي غريب".. أحمد مجاهد يفتح النار على مجموعة من المدربين

أكد أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكورة، أن اختيار شوقي غريب كان بناءاً على نجاحاته مع المنتخبات، معقباً على الشائعات والهجوم الذي يحدث قائلاً: "التجييش والهجوم على شوقي غريب قام به مجموعة من مدربين حصلوا على فرصتهم سابقاً".

وأوضح أحمد مجاهد في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن ما حدث لـ راتب شوقي غريب، سببه اتفاق جديد بمرحلة جديدة وفريق جديد، معقباً: "هو ليس تخفيض في المرتب إنما هو بمثابة اتفاق جديد".

وعقب رئيس اتحاد الكورة، على موافقة شوقي غريب بخفض مرتبه بنسبة 50% ليصبح 250 ألف جنيه شهرياً، قائلاً: "قبول شوقي غريب على تخفيض راتبه النصف يُحسب له".

وكشف أحمد مجاهد، عن مشاركته في انتخابات الدائمة للاتحاد، قائلة: "أنا لا يجوز ليا الترشح في الانتخابات المقبلة وفقاً لتعليمات وقواعد الاتحاد الدولي".