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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المجلة الدولية تختار 4 مشروعات مصرية ضمن الأفضل لعام 2021 .. فيديو

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية الجديدة

قال الدكتور محمد يوسف ، عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ،  إن المجلة الدولية اختارت مؤخرا 4 مشروعات مصرية كأفضل مشاريع إنشائية فى عام 2021 وهم مجلس النواب بـ العاصمة الادارية ، محطة معالجة مصرف بحر البقر ، الخط الثالث لمترو الأنفاق ، ترميم المعبد اليهودى .


وأضاف " يوسف " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ،  أن هذه المجلة تهتم بمجالات المقاولات ومقارنات الشركات وتدشين المشروعات الصناعية  ، لافتا لوجود منافسة بين 21 دولة فى 18 مجال فى مجالات الصرف ، النقل ، الكهرباء ، البناء والتعمير وغيرها من القطاعات .


وأشار إلى أن مشروعات مصر التنموية تعكس مصدر فخر كبير للمواطنين خاصة أن هذه المشاريع تسير وفق نظام فريد فى العالم من حيث الإدارة يستدعى اخلاص كافة الأطراف المتعاونة فى تنفيذ هذه القطاعات من حيث زمن تنفيذ هذه المشروعات  ، لافتا إلى أن هذه المشاريع شارك بها الآلاف من العمالة المصرية  خلقت فرص عمل غير مباشرة .

 

يذكر أن  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد استعرض مؤخرا موقف تنفيذ مكونات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استهل العرض بسير العمل في أعمال المرافق والبنية الأساسية، موضحاً أنه فيما يخص مياه الشرب يتم تنفيذ خط قطره 1000 مم سيتم تشغيله تزامناً مع تشغيل محطة التحلية بخليج السويس لزيادة كمية المياه التي تخدم العاصمة بطاقة 70 ألف م3/يوم.

كما تنفيذ خط مياه لتغذية العاصمة من محطة العاشر من رمضان بطاقة 100 ألف م3/يوم، وآخر بقطر 1000 مم بطاقة 125 ألف م3/يوم للتغذية من محطة مياه القاهرة الجديدة، بينما بدأ العمل في ابريل 2021،  في تنفيذ محطة المياه الدائمة للعاصمة الإدارية والخطوط الناقلة للمياه من النيل حتى العاصمة الإدارية الجديدة، وعددها 3 خطوط،  بقطر 2200 مم، بإجمالي طول 150 كم.

كما عرض الوزير موقف تنفيذ خطوط وخزانات الري الرئيسية وأوجه الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في ري المسطحات الخضراء  والمحاور الرئيسية بالعاصمة الإدارية، فضلاً عن الاستفادة من باقي المياه المعالجة بربطها على مخرات السيول أو المصارف للإستفادة القصوى منها في إعادة إستخدامها، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ محطة معالجة العاصمة الإدارية بطاقة 250 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، مؤكداً سير العمل بمعدلات جيدة في تنفيذ المرافق بمناطق البنوك، والحي الحكومي، والأحياء السكنية، وعلى امتداد محاور الطرق الرئيسية والداخلية المنتظر الانتهاء منها قريباً.

العاصمة الادارية مياة الشرب مترو الأنفاق المقاولون العرب النقل السويس

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