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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته مواد مخدرة وسلاحاً نارياً بالقاهرة

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بمنطقة القطامية.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

وامرت جهات التحقيق بإرسال عينة من المضبوطات الى المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير مفصل بخواصها.

كان قد تمكن رجال الأمن من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح نارى وذخائر بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار.

فقد تمكنت وحدة مباحث إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية "له معلومات جنائية" حال تردده على دائرة قسم شرطة القطامية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من الحشيش المخدر - مبلغ مالى- فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والسلاح النارى بقصد الدفاع ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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