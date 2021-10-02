رفضت..عبد المجيد محمود يكشف كواليس محاولة مرسي التدخل في عمله كنائب عام

كشف المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، تفاصيل محاولة الإخوان التدخل في عمل القضاء والنيابة العامة، قائلا:" عندما كنت خارج البلاد استدعى المعزول محمد مرسي النائب العام المساعد في الرئاسة وقال له إنه تم سبه في إحدى الصحف بسبب مقالات مصطفى بكري وطلب بمحاكمة مصطفي بكري وآخرين من الصحفيين ".

وأضاف عبد المجيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" عندما تواصل معي النائب العام المساعد رفضت التحقيق مع مصطفى بكري وأخرين وأكدت أنه لا يجوز أن يتدخل في عمل القضاء ".



وتابع عبد المجيد محمود :" رفضت طلب الإخوان بتعييني سفيرا ورفضت ان أترك منصبي كـ نائب عام لمصر ".



وأكمل عبد المجيد محمود :" الإخوان فئة ضالة وانتقلت من توجيه السباب والتدني في الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية إلى حصار المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي ومحاولة إزاحة النائب العام عن منصبه ".

وتابع عبد المجيد محمود :" الإخوان كجماعة غير مؤهلة للحكم وقيادة دولة بحجم وقوة مصر وعراقة شعب مصر وقضائها " مضيفا:" جماعة الإخوان مكانها الطبيعي السجون ".