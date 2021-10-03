عقارب تلدغ الأطفال في بيت آيل للسقوط.. سيد يستغيث بالمسئولين لإنقاذهم

أسرة تعيش بمأساة حقيقية في منزل يحاوطه الخطر من كل الاتجاهات، ثعابين وعقارب من جهة وبيت مهدد بالانهيار من جهة آخرى، بمنطقة نزلة عبد الله بمحافظة أسيوط.

تقدم المواطن سيد شاكر، باستغاثته عبر موقع صدى البلد الإخباري، يشكو من بيت مهدد بالسقوط على أولاده الست، يعيشون في حالة رعب دائمة، وتلدغهم العقارب ليلا اثناء نومهم.

ويناشد المسئولين وأهالي الخير باغاثتهم من خطر العيش، ويحلمون بالعيش في سلام بعيداً عن كل هذه المخاوف، ويطالبوا الرئيس بحياة آدمية كريمة.



للتواصل مع الحالة على الرقم: +20 155 370 4199

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