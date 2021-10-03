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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سقوط المسرح.. فرقة بلاك إيد بيز العالمية تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالأهرامات

صدى البلد

تعرضت فرقة بلاك إيد بيز العالمية، امس السبت، لموقف حرج خلال احيائهم حفل نظمه لبناني تحت سفح الأهرامات، حيث سقط جزء من المسرح مما اضطرهم لتوقف الحفل الذي تنقله ١٤ قناة عربية وعالمية، ولكن سرعان ماصعدوا للمسرح بعد نصف ساعة واستكملوا حفلهم، وشهدت الحفلة ايضا غناء فريق شارموفرز.


وكانت قد نشرت وزارة السياحة والأثار المصرية مجموعة صور لأعضاء فرقة بلاك إيد بيز العالمية، أثناء زيارتهم إلى الأقصر، فى جولة ترفيهية قبل حفلهم الموسيقى المقرر إقامته غدًا السبت، تحت سفح الأهرامات.

 

فرقة آخر زفير على مسرح الزمالك 28 أكتوبر

فرقة بلاك إيد بيز العالمية في جولة بالأقصر قبل حفلهم بالأهرامات

وعلقت وزارة السياحة على الصور التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" "زيارة فرقة بلاك آيد بيز للأقصر قبيل حفلهم الموسيقى.. بلاك ايد بيز العالمية فى زيارة للأقصر".

كما نشرت الفرقة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، لعرض تشويقى بالقرب من الأهرامات معلنين عن أول حفل غنائى لهم تحت سفح الأهرامات غدا السبت، وكتبت فى تعليقها على الفيديو "هل خمنتم الموقع.. نحن في مصر.. نستعد لحفل في الأهرامات".

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