سقوط المسرح.. فرقة بلاك إيد بيز العالمية تتعرض لموقف محرج خلال حفلها بالأهرامات

تعرضت فرقة بلاك إيد بيز العالمية، امس السبت، لموقف حرج خلال احيائهم حفل نظمه لبناني تحت سفح الأهرامات، حيث سقط جزء من المسرح مما اضطرهم لتوقف الحفل الذي تنقله ١٤ قناة عربية وعالمية، ولكن سرعان ماصعدوا للمسرح بعد نصف ساعة واستكملوا حفلهم، وشهدت الحفلة ايضا غناء فريق شارموفرز.



وكانت قد نشرت وزارة السياحة والأثار المصرية مجموعة صور لأعضاء فرقة بلاك إيد بيز العالمية، أثناء زيارتهم إلى الأقصر، فى جولة ترفيهية قبل حفلهم الموسيقى المقرر إقامته غدًا السبت، تحت سفح الأهرامات.

وعلقت وزارة السياحة على الصور التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام" "زيارة فرقة بلاك آيد بيز للأقصر قبيل حفلهم الموسيقى.. بلاك ايد بيز العالمية فى زيارة للأقصر".

كما نشرت الفرقة، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، لعرض تشويقى بالقرب من الأهرامات معلنين عن أول حفل غنائى لهم تحت سفح الأهرامات غدا السبت، وكتبت فى تعليقها على الفيديو "هل خمنتم الموقع.. نحن في مصر.. نستعد لحفل في الأهرامات".