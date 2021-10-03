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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف خطة تطعيم أعضاء منظومة التعليم الجامعي قبل بدء العام الدراسي|فيديو

تطعيم أعضاء هيئة
تطعيم أعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إن الدراسات الصحية سواء التي تمت في مصر أو التي أجريتها المؤسسات الصحية العالمية في دول المختلفة، تشير إلى أن المعيار الذهبي للعودة إلى حياة طبيعية هو التطعيم.

وأضاف حسام عبد الغفار خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الرئيس السيسي وجه بتطعيم كافة قطاعات التعليم، سواء كان التعليم الجامعي أو التعليم ما قبل الجامعي، قائلاً: "نحرص على الوصول إلى المستهدف قبل بدء العام الدراسي .. ونحرص على أن يكون التعليم في بيئة صحية آمنة".

وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن الطالب لديه حق الحفاظ على صحته، وحق تلقيه لتعليم جيداً، معقباً: "التعليم خسر كثيراً بسبب كورونا .. ومهما كان التعليم الإلكتروني جيداً إلا أن التعليم يحتاج إلى الحضور وتواجد الطالب والمعلم في مكان واحد".

ونوه حسام عبد الغفار أن يتم تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات المصرية المختلفة، قائلاً: "أوشكنا على الانتهاء من تطعيمهم بنسبة تفوق 85%"، مضيفاً أن طلاب التعليم الجامعي الذي يبلغ عمرهم 18 عاماً في أقل، لا يتلقوا التطعيم.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن طلاب التعليم الجامعي الذين يبلغ أعمارهم بداية من 18 عاماً أو أكثر، يتم تطعيمهم مع الكشف الطبي، معقباً: "أي حد بيروح يكشف طبي عشان يقدم في الجامعة، بيتم تطعيمه".

وأضاف حسام عبد الغفار أن بالنسبة للطلاب الذي يعيشون في السكن الجامعي، فقد أضافت الجهات المعنية إلى شروط التقدم في هذا السكن، هو الحصول على اللقاح، مضيفاً أن بالنسبة لطلاب الصف الثاني والثالث والرابع والخامس، فقد فرضنا عليهم تلقي اللقاح، قائلاً: "نزلنا قرار واضح .. أن شرط دخول الحرم الجامعي هو حصول الطالب على التطعيم".

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