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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المستشار سعيد مرعي : الرئيس السيسي أكد على سرعة تطبيق العدالة الناجزة |فيديو

المستشار سعيد مرعي
المستشار سعيد مرعي

قال المستشار سعيد مرعي ، رئيس المحكمة الدستورية العليا : إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال رسالته بالأمس على عدم تدخله في شئون القضاء ، وذلك تأكيدا على استقلال القضاء المصري.

وأضاف المستشار سعيد مرعي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى" ، أن جميع المحاكم أنجزت نسبة كبيرة جدا من القضايا ، العام الماضي ، مما يدل على أن المحاكم عازمة الأمر على انهاء جميع المشكلات التي تعرض عليها .

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد بالأمس على ضرورة تنفيذ العدالة الالكترونية بالقضاء المصري ، وبالتي تم برم اتفاقيات مع وزارة الاتصالات لبدء مشوار الرقمنة وتحقيق العدالة الناجزة السريعة .

وأشار "مرعي" إلى أن تطوير العدالة فكرة اجتماعية قابلة للتطوير ، مثلها مثل أية فكرة ، وهو أمر ميسور جدا ، والرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة رقمنه العدالة وهو نوع من التخطيط لتيسير القضائي .

ولفت "مرعي" إلى أن مصر لا تتخلى عن الأنظمة الدولية وتقدم النظام القضائي ، والذي هو حق من حقوق المصريين .

المستشار سعيد مرعى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئيس عبد الفتاح السيسي الرقمنة توك شو

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