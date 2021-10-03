عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

1.9 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

2.7 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية 2021


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2328 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3692 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية ايجى أكس 30 الأسهم القيادية ايجي إكس 70 رتفاع جماعي للمؤشرات

ترشيحاتنا

شاهد| لحظة انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى قيادة الشرطة غرب العراق

تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور و80 ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى لوقوع الطلاق .. على جمعة يجيب

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ