أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 10569 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2328 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4129 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3692 نقطة.