1.9 مليار جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

مثلت تعاملات المصريين 83.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.6%، وسجل العرب 6.7%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.7 مليار جنيه، فيما سجل العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

سجل المستثمرون الأجانب بالبورصة المصرية صافي بيع بقيمة 77.1 مليون جنيه، خلال الأسبوع الماضي بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 162.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 87.4% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 7.2%، والعرب على 5.4%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 10517.03 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، آخر أسبوع في شهر سبتمبر، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 2722.61 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 1.36% ليغلق عند مستوى 3671.6 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 1.02% ليغلق عند مستوى 12885.56 نقطة، وصعد مؤشر تميز في بنسبة 11.85% ليغلق عند مستوى 4744.26 نقطة.