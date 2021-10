مايا دياب تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور: "أنا عم قضّي الأحد بالجبل"

مايا دياب تتفاعل مع جمهورها في أحدث ظهور بالأبيض

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها بأحدث إطلالتها، ونشرت مجموعة صور جديدة من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت دياب مرتدية فستان أبيض بقصة أبرزت رشاقتها، وكتبت لجمهورها من خلال صورها معلقة: "Spending my Sunday in the mountains, how are spending your Sunday? أنا عم قضّي الأحد بالجبل، وإنتو كيف عم تقضّوا نهاركن؟".



وطرحت مايا دياب، أحدث كليباتها مع محمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنية يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

على صعيد آخر، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.