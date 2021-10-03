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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان عقار في الزاوية الحمراء يشكون تقاعس الحي من تنفيذ قرار إزالة

صدى البلد

بعث القارئ محمد سعد عبدالعزيز فرج، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من احتلال أحد سكان العقار للمنور وضمه إلى شقته دون وجه حق.

 

وقال فرج: “نعاني نحن سكان العقار رقم 14 شارع مدحت ابو سيف مدينة الجندول بالزاوية الحمراء من وجود قرار إزالة صادر من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بتاريخ 21_02_2021 بخصوص الساكن في الدور الثاني الذي قام بضم منور العقار لمساحة شقته وقام بمد مواسير مياه بطول 8 أمتار بدلا من مواسير الغاز، وقام بذلك دون الرجوع لشركة الغاز وقمنا بمخاطبة شركة الغاز مرارا وتكرارا وبعد طول انتظار وشكاوى عديدة استجابت الشركة لشكوانا وقامت باستبدال مواسير المياه بمواسير غاز وإبقاء الوضع كما هو دون الرجوع لما كان عليه قبل التعديل ولم تقم بأية إجراء قضائي ضده مخالفة بذلك لبنود تعاقد الشركة مع المواطنين واكتفت بتحميله مصاريف المواسير التي تم تركيبها فقط وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار على الرغم من تقديمنا لشكوي عديدة في كل الجهات المختصة ولكن للأسف لا جديد”.

 

وأشار القارئ، “حي الزاوية الحمراء متقاعس عن تفعيل القرار أو اتخاذ أي إجراء ضده بدليل أن ملف المخالفة في الحي لا يضم أي شكوى من تلك التي تقدمنا بها سواء في الجهات المختصة أو في الحي نفسه ولا يوجد أي رسومات هندسية كان من المفروض أن تكون موجودة لجدية التصالح”.

 

وطالب: “بتنفيذ القانون ومقابلة رئيس الحي وعرض الأمر عليه.. وللتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01002368386”.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

بين الناس

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