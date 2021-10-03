سكان عقار في الزاوية الحمراء يشكون تقاعس الحي من تنفيذ قرار إزالة

بعث القارئ محمد سعد عبدالعزيز فرج، شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من احتلال أحد سكان العقار للمنور وضمه إلى شقته دون وجه حق.

وقال فرج: “نعاني نحن سكان العقار رقم 14 شارع مدحت ابو سيف مدينة الجندول بالزاوية الحمراء من وجود قرار إزالة صادر من نائب المحافظ للمنطقة الشمالية بتاريخ 21_02_2021 بخصوص الساكن في الدور الثاني الذي قام بضم منور العقار لمساحة شقته وقام بمد مواسير مياه بطول 8 أمتار بدلا من مواسير الغاز، وقام بذلك دون الرجوع لشركة الغاز وقمنا بمخاطبة شركة الغاز مرارا وتكرارا وبعد طول انتظار وشكاوى عديدة استجابت الشركة لشكوانا وقامت باستبدال مواسير المياه بمواسير غاز وإبقاء الوضع كما هو دون الرجوع لما كان عليه قبل التعديل ولم تقم بأية إجراء قضائي ضده مخالفة بذلك لبنود تعاقد الشركة مع المواطنين واكتفت بتحميله مصاريف المواسير التي تم تركيبها فقط وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار على الرغم من تقديمنا لشكوي عديدة في كل الجهات المختصة ولكن للأسف لا جديد”.

وأشار القارئ، “حي الزاوية الحمراء متقاعس عن تفعيل القرار أو اتخاذ أي إجراء ضده بدليل أن ملف المخالفة في الحي لا يضم أي شكوى من تلك التي تقدمنا بها سواء في الجهات المختصة أو في الحي نفسه ولا يوجد أي رسومات هندسية كان من المفروض أن تكون موجودة لجدية التصالح”.

وطالب: “بتنفيذ القانون ومقابلة رئيس الحي وعرض الأمر عليه.. وللتواصل مع مقدم الشكوي علي رقم 01002368386”.

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