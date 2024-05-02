انقطاع الكهرباء في أجزاء كبيرة من كينيا بسبب الأمطار الغزيرة

قالت شركة كينيا باور إن معظم أنحاء البلاد عانت من انقطاع التيار الكهربائي مساء الخميس بعد اضطراب في النظام على الشبكة.

وأوضحت شركة كينيا باور في بيان أن ذلك أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة ستار الكينية.

وأضافت: "نأسف لأي إزعاج سببناه ونحث عملائنا على التحلي بالصبر بينما نعمل على استعادة إمدادات الطاقة الطبيعية في أقرب فرصة".

وأشارت إلى أنها ستصدر تحديثًا عن التقدم المحرز في عملية استعادة الطاقة خلال ساعتين.

وأكدت الشركة إن الانقطاعات غير المخطط لها التي تحدث كلما هطلت الأمطار ناجمة عن الرياح القوية التي عادة ما تصاحب الأمطار الغزيرة، لافتة إلى أن الرياح القوية تؤثر على الأشجار مما يتسبب في تلامس أغصانها وسقوطها أحيانًا على خطوط الكهرباء.

وقالت شركة كينيا باور: "يؤدي هذا إلى انقطاع التيار الكهربائي مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي".

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الكينية في تحديثها يوم الخميس إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة تزيد عن 40 ملم خلال 24 ساعة عبر حوض بحيرة فيكتوريا والوادي المتصدع ونيروبي والأراضي المنخفضة الجنوبية الشرقية حتى يوم السبت.

وأشارت التوقعات إلى أن الأمطار ستصاحبها رياح جنوبية قوية تزيد سرعتها عن 30 عقدة على المناطق الساحلية وشمال شرق كينيا.

وأظهرت التوقعات أن هذا من المرجح أن يتكثف إلى أكثر من 40 عقدة من الجمعة 3 مايو إلى الأحد 5 مايو 2024.

وأضافت الأرصاد الجوية الكينية: "من المتوقع حدوث أمواج محيطية كبيرة يزيد ارتفاعها عن مترين في المحيط الهندي في الفترة من 2 إلى 5 مايو 2024. ابقوا آمنين وراقبوا تحديثات الطقس".