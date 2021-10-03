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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

وكيل إفريقية النواب: تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة السمراء في مقدمة أولوياتنا

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن القارة الأفريقية تعد من دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، واهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة، لتشمل آفاقاً أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية والتنوير والوعي الثقافي.


ولفت هندي، في تصريحات له، بعد فوزه بوكالة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، إلى أن مصر نجحت فى استعادة دورها بالقارة الإفريقية فى مجالات عديدة على مدار السبع سنوات الماضية، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادى والسياسي من شأنها البناء عليه فى المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الإفريقية في جميع المجالات، فضلًا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة.


وأكد "وكيل لجنة الشؤون الأفريقية"، أنه يضع على رأس أولوياته المساهمة في وضع مجموعة من التشريعات تعمل على تعزيز التعاون القائم بين مصر وباقى الدول الأفريقية في جميع المجالات وزيادة الاستثمار بين مصر وأفريقيا وزيادة الروابط الثقافية والقوة المصرية الناعمة التي كان لها دور كبير في زيادة التلاحم الثقافي والترابط بين مصر وأفريقيا، والانخراط بفاعلية في صياغة وتطوير مبادئ وآليات العمل الأفريقي المشترك.


وشدد هندي، على ضرورة تعظيم الاستفادة من موارد القارة الإفريقية والثروات الطبيعية التى ينبغى استغلالها لإحداث حالة نهضة فى القارة، من خلال التبادل التجارى بين الدول، إلى جانب بحث تشريعات تشجع على الاستثمار المتبادل بيننا وبين القارة السمراء، فضلًا عن الاستمرار في المضي قدمًا نحو تشجيع التكامل الاقتصادي.

القارة الافريقية مجلس النواب القارة السمراء التشريعات التعاون الاقتصادى

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