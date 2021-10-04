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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على أبرز حفلات اليوم

ساقية الصاوي
ساقية الصاوي

 تقام عدد من الحفلات الغنائية اليوم، في عدة مسارح مختلفة، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:
 

دار الأوبرا المصرية

-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء

-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء.

-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدي و المخرج خالد جلال، السادسة مساءً بمركز ابداع القاهرة.

-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة السادسة مساءً بمركز الهناجر للفنون.

-ورشة الفنون التشكيلية للأطفال "انتصارات أكتوبر" الحادية عشر صباحاً بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز.

 

-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم

5:00 pm - مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

 

-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)

7:00 pm - مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى

 

ساقية الصاوي

-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعةالحكمة

 

-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر.

دار الاوبرا المصرية الأوبرا المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح المصري راشومون

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