تعرف على أبرز حفلات اليوم

تقام عدد من الحفلات الغنائية اليوم، في عدة مسارح مختلفة، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:
دار الأوبرا المصرية
-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء
-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء.
-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدي و المخرج خالد جلال، السادسة مساءً بمركز ابداع القاهرة.
-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة السادسة مساءً بمركز الهناجر للفنون.
-ورشة الفنون التشكيلية للأطفال "انتصارات أكتوبر" الحادية عشر صباحاً بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز.
-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي
4:00 pm
مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم
5:00 pm - مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية
-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)
7:00 pm - مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى
ساقية الصاوي
-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعةالحكمة
-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر.