تعرف على أبرز حفلات اليوم

تقام عدد من الحفلات الغنائية اليوم، في عدة مسارح مختلفة، نستعرض ابرزهم من خلال التقرير التالي:



دار الأوبرا المصرية

-حفل خاص مسرح النافورة الساعة ٨ مساء

-المهرجان القومي للمسرح المصري مسرح الجمهورية الساعة ٨ مساء.

-عرض مسرحية " راشومون" يشارك فى بطولة العرض خريجى ورشة ستديو الممثل بمركز الابداع اخراج كريم شهدي و المخرج خالد جلال، السادسة مساءً بمركز ابداع القاهرة.

-عروض مهرجان الفيلم الهندى بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة السادسة مساءً بمركز الهناجر للفنون.

-ورشة الفنون التشكيلية للأطفال "انتصارات أكتوبر" الحادية عشر صباحاً بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز.

-ورشة البيانو للأطفال إشراف أ/ إيمان رشيدي محمد الروبي

4:00 pm

مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

-ورشة مسرح طفل إشراف أ/ مونيكا جوزيف إبراهيم

5:00 pm - مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية

-فرقة الفنانة آسيا مدني(سعر التذكرة 60جنية)

7:00 pm - مركز الإبداع الفنى ببيت السحيمى

ساقية الصاوي

-فرقة كواليس تقدم مسرحية شلبى و مراد مستوحاة من فيلم شركة المرعبين المحدودة في الساعة ٦ مساء علي قاعةالحكمة

-حركة نغم وهي فرقة موسيقي عربية تجمع بين الأغاني الاستعراضات الساعة ٧:٣٠ مساء على قاعة النهر.