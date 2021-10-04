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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر يضرب غربي إيران

زلزال
زلزال

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر في بعض المناطق غربي إيران.

ومن ناحية أخرى، كشف مساعد الدائرة العامة للثروة السمكية، بمحافظة سيستان وبلوشستان، عن فقدان 5 صيادين جراء إعصار شاهين، الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرق إيران.

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ووفقا لوكالة أنباء إرنا، قال عطاء الله رئيسي، إن “قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وبالتالي تحطمهما وغرقهما”.

وأضاف: "11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لايزال 5 صيادين في عداد المفقودين".

كما أكد علي استمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في جنوب شرق البلاد، لافتا إلى أن اعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.

وضرب إعصار شاهين محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، مما أدى إلى إصابة نحو 60 مصابا وإغلاق 3 محاور من الطرق.

 

سيستان وبلوشستان زلزال إعصار شاهين زلزال في إيران ايران

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