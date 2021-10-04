زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر يضرب غربي إيران

أفادت وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، بوقوع زلزال بقوة 5.7 بمقياس ريختر في بعض المناطق غربي إيران.

ومن ناحية أخرى، كشف مساعد الدائرة العامة للثروة السمكية، بمحافظة سيستان وبلوشستان، عن فقدان 5 صيادين جراء إعصار شاهين، الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرق إيران.

ووفقا لوكالة أنباء إرنا، قال عطاء الله رئيسي، إن “قاربين للصيد كان على متنهما 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وبالتالي تحطمهما وغرقهما”.

وأضاف: "11 صيادا تمكنوا من الوصول إلى الساحل فيما لايزال 5 صيادين في عداد المفقودين".

كما أكد علي استمرار عمليات البحث عن الصيادين المفقودين في جنوب شرق البلاد، لافتا إلى أن اعصار شاهين الموسمي ألحق خسائر بالبنى التحتية لمنشآت الصيد ومخازن الأسماك.

وضرب إعصار شاهين محافظة سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب شرق إيران، مما أدى إلى إصابة نحو 60 مصابا وإغلاق 3 محاور من الطرق.