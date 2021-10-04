تعليم بورسعيد يستعرض الاستعداد لـ العام الدراسي الجديد وتعليمات بضرورة تلقي اللقاح

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اليوم أن مدارس المحافظة انتهت من أعمال الصيانة البسيطة والتى ‏تشمل الدهانات وصيانة دورات المياه وأعمال الكهرباء وأعمال تشجير وتجميل المبانى والمداخل وأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق ‏مع الأحياء والأجهزة المعنية وكذا استلام الكتب المدرسية من المخازن التعليمية كما انتهى المعلمون والعاملون من تلقى لقاح كورونا ‏بنسبة كبيرة.‏

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل تعليم بورسعيدمع مديرى الإدارات التعليمية بمكتبه بديوان المديرية اليوم بحضور علاء الدسوقى مدير ‏عام إدارة التعليم العام وغريب عطية مدير إدارة الشئون القانونية و مرفت عباس مدير إدارة التوجيه المالى والإدارى.‏

وأضاف وكيل وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وجه بتوفير كل ما من شأنه جذب وتشجيع الطلاب على البقاء فى ‏المدرسة وذلك من خلال ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها وتنفيذ المسابقات بمختلف مراحل التعليم فضلا عن العمل على رفع الوعى ‏الثقافى لدى الطلاب وزيادة المساحات الخضراء وعدد الأشجار بالمدارس.‏

ووجه الدكتور نبوى وكيل تعليم بورسعيد بتسهيل إجراءات سداد المصروفات المدرسية على أولياء الأمور حال تعطل أنظمة التحصيل الالكترونية تغليبا ‏للصالح العام للطالب مشددا على ضرورة الانتهاء من عملية تلقى لقاح كورونا بجميع الإدارات التعليمية لكافة العاملين بالحقل التعليمى ‏بالمحافظة متمنيا كل التوفيق والسداد للجميع.‏

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