محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يشيدان بسير العمل داخل مبنى هيئات التأمين الصحي

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد فخره بمعدلات الرضا التى تم رصدها لدى المواطنين خلال متابعته سير العمل داخل مبنى التأمين الصحى الشامل، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية التى ساهمت فى تطبيق المنظومة الرقمية ومنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد

وتابع الغضبان أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة فى المجال الصحي والطبي، بالإضافة لربطها بالمنظومة الرقمية والتى ساهمت فى سرعة تقديم الخدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية المحافظ اليوم، داخل مبنى هيئات التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، رافقه خلالها الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

ومن جانبه، أوضح " نائب الوزير " أن إجمالى عدد المواطنين المسجلين فى منظومة التأمين الصحى الشامل حتى الآن بلغ 765 مواطنا، مشيرا إلى أن أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل اكتملت بنسبة كبيرة وجار الانتهاء من ميكنة كافة الوحدات والمستشفيات الصحية ببورسعيد فى أقرب وقت.

والتقى محافظ بورسعيد ونائب الوزير عددا من المواطنين داخل مبنى التأمين الصحى الشامل، وحرصا على سؤالهم عن الخدمات المقدمة لهم، وشدد المحافظ على سرعة أداء الخدمة للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة و سرعة الاستجابة لشكاوى المنتفعين.

وفى سياق متصل تفقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير الاتصالات للخزانة العامة، اليوم الأحد، المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل لمنظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ، رافقهما خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، و مدير المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية.

وتابع " محافظ بورسعيد " و " ونائب وزير المالية " سير العمل داخل أقسام المركز وحرصا على سؤال العاملين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة و مدى سهولة التعامل من خلالها ، وايضا تم لقاء عدد من المواطنين لشرح أهداف المنظومة الجمركية الجديدة و أهمية تطبيقها فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده محافظة بورسعيد.

وأكد " المحافظ " أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات (Aci) ، تهدف لحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، وذلك تماشيا مع النظام الرقمى الجديد ببورسعيد فى كافة المجالات.

وأشاد "محافظ بورسعيد" بسير وانتظام العمل داخل المركز، لافتا أن هناك حوالى 2000. شخص سجل بالمنظومة الجديدة ، ويتم استقبال 200 شهادة يومية ، لافتا أن المنظومة الجديدة تساهم فى تسهيل حركة تداول الشاحنات عبر الميناء ، ويحقق الربط الآلى من خلال منظومة الشباك الواحد ، مضيفا أن المنظومة حققت نجاحا بشكل كبير و قريبا سيتم الانتهاء من النظام الورقى داخل الجمارك ، وستكون كافة المستندات الجمركية الكترونية بما يحقق الشفافية والمصداقية.

وأكد الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التى ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركى، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود ، مشيرا أنه تم التطبيق الإلزامى لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات بداية من أكتوبر الحالى ، مضيفا أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركى يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية من بعض الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية.

حيث يستهدف هذا النظام تحويل العمل الجمركى إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس فى خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة فى تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الجمركية.

وتشهد المنظومة الجمركية عهدًا جديدًا، بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، الذى يستهدف التوسع فى الإفراج الجمركى المسبق للبضائع قبل وصولها للموانى، بحيث لا يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من أول أكتوبر إلى الموانى البحرية المصرية إلا من خلال نظام "ACI".

هذا وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، استقبل اليوم الأحد ، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بديوان عام محافظة بورسعيد لمناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بمنظومة الإدارة الجمركية الحديثة ، التى يتم تطبيقها بمحافظة بورسعيد وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد " محافظ بورسعيد " أهمية تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، والذى يقوم على ربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية بمنصة إلكترونية عبر منظومة النافذة الواحدة بالجمارك ، من أجل تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية ، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبه ، أكد" نائب وزير المالية " أنه تم الإطلاق التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ البحرية Aci ، بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى، وتيسير الإجراءات، وتشجيع المستوردين للانضمام للقائمة البيضاء وخفض زمن الإفراج الجمركى ، لافتا أن الارتقاء بالعنصر البشرى بمصلحة الجمارك يحتل أولوية متقدمة؛ بما يتسق مع جهود التطوير الشامل التى تشهدها المنظومة الجمركية على نحو متكامل، ويستهدف حماية الأمن القومى من خلال منع دخول السلع الضارة للبلاد، وتعزيز الحوكمة.

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