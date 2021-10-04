أخبار التعليم | تدريب للمتخصصين في السكة الحديد.. وإغلاق باب تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنسيق الجامعات 2021.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية

تنسيق الجامعات 2021.. انتهي جميع طلاب الشهادات الفنية 2021 الخميس 30 سبتمبر، من تسجيل جميع رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني للقبول في الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021- 2022، وهي ضمن تنسيق الجامعات 2021، والذي بدأ منذ الخميس 23 سبتمبر من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته الوزارة لذلك.

تنسيق الجامعات 2021.. قواعد تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2021.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تيسيرا علي الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

فتح التقديم للمدن الجامعية بحلوان لطلاب المرحلة الثالثة تنسيق 2021

بدأت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اعتبارا من يوم السبت ٢ أكتوبر ٢٠٢١ فتح باب التقديم للطلاب المستجدين من المرحلة الثالثة تنسيق الجامعات ٢٠٢١ للمدن الجامعية وذلك علي الايميل التالي:

http://app2.helwan.edu.eg/modon/

‎الخشت: دخول الحرم الجامعي والتسكين بالمدن الجامعية للحاصلين على التطعيم فقط

‎وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين خلال الأسبوع الجاري واستكمال التطعيم في الكليات والانتهاء من طباعة إثبات التطعيم قبل بدء العام الدراسي الجديد لاستقبال الطلاب بدون زحام في أول أيام الدراسة حفاظاً على سلامة جميع المشاركين في العملية التعليمية.

وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا للتعاون في تدريب المتخصصين في السكك الحديدية

عقد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا أمس الأحد، مع ممثلي أكاديمية Deutche Bahns الألمانية، وممثلي شركة السويدى Education, وممثلي هيئة السكك الحديدية المصرية لبحث سبل التعاون المشترك في مجال تدريب المتخصصين في مجال السكك الحديدية، وتقديم الاستشارات التدريبية، وذلك بمقر الوزارة.

التعليم : إغلاق باب تلقي تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين الموافق 4 اكتوبر 2021 ، باب تلقي تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 .

وكان أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إن رسوم إعادة اطلاع طلاب الدور الثاني المتظلمين من نتائجهم على أوراقهم قدره (300) جنيه للمادة الواحدة اسوة بالدور الأول.

التعليم: إنشاء عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات آليات الثورة الصناعية الرابعة

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع شركة DMG MORI الألمانية، وذلك للتعاون من أجل تحديث التعليم الفنى لتوفير العمالة الفنية الماهرة في مجالات تشغيل المعادن الآلية والتحكم CNC والأتمتة والتحول الرقمي كخطوة لتوطين الصناعة فى مصر.

رئيس جامعة الملك سلمان يكشف أهمية الأنشطة ودورها في تنمية مهارات الطلاب

تسعى الدولة المصرية إلى تشكيل منظومة تعليمية متكاملة ومتطورة، تتناسب وتتناغم مع احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكسه الحرص على إنشاء الجامعات الأهلية ، من أجل تقديم برامج ومواد تعليمية جديدة ومتطورة ، تهتم بالجانب التكنولوجي والتدريس التطبيقي العملي، وفقًا للمناهج في الجامعات العالمية، بما يساهم في تزويد خريجيها بالمهارات اللازمة لسوق العمل على الصعيدين المحلي والعالمي.

افتتاح كليتي طب الأسنان والذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، صباح اليوم الاثنين، مبنى كلية طب الأسنان وكلية الذكاء الاصطناعي ومركز القياس والتقويم بجامعة المنوفية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات.

جامعة الملك سلمان الأهلية: الانتهاء من تطعيم هيئة التدريس والعاملين ضد كورونا

حرصت الجامعات المصرية بجميع كلياتها وقطاعاتها المختلفة، على تطعيم أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بلقاح كورونا كوفيد 19، لوقايتهم وحمايتهم من الإصابة بالفيروس حتى يبدأ العام الدراسي الجديد بأمان ودون خوف وقلق خطر الاصابة، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في قاعدة التطعيمات، خاصة أن الفترة الفترة الماضية تم تطعيم الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية المختلفة والمستشفيات التي تم تخصيصها للعزل.