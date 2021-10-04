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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس سوداء.. ريهام أيمن تثير الجدل بجمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة ريهام أيمن، جمهورها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ريهام أيمن؛ بإطلالة جريئة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود وبنطلون أسود وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة ولفتت الأنظار.

 

ونسقت مع هذه الإطلالة حذاء رياضي باللون الأبيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

 

وكانت ريهام أيمن، أعلنت تعافيها من فيروس كورونا، بعد إصابتها عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".
 
وكتبت ريهام أيمن: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي".
 
واحتفلت أيضا ريهام أيمن، بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا ، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة.

ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: "يمكنني حضنه مرة أخرى".
 

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إطلالات ريهام أيمن ريهام اطلالة ريهام ايمن الفنانة ريهام ايمن

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